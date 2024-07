Soha nem járt még a Mürztali- és a Fischbachi-Alpok között elterülő osztrák városban a harmadik olimpiájára készülő Oláh Barbara, de ahogy mondja, a választás telitalálatnak bizonyult.

– Az interneten leltünk rá. Egy sporthotelben, kiváló körülmények között készülhettem, ahol atlétika pálya, konditerem is a segítségünkre volt, a közelben jól kiépített kerékpárutakat is találtunk – mondta az immáron újra Békéscsabán tartózkodó békéscsabai olimpikon. – Jó döntés volt a helyszín, mert itthon már reggel hét órakor is olyan meleg volt, hogy nem lehetett minőségi munkát végezni. Kint pedig legalább tíz-tizenöt fokkal hűvösebb volt az idő, ahol már magát a versenyt is megpróbáltuk modellezni. Azt például, hogy az első tíz kilométer teljesítése után, amikor a váltótársam, a honvédos Venyercsán Bence van kint a pályán, mit kell tennem a mintegy negyven perces pihenőidőmben. Levezetés, nyújtás, majd az újabb szakasz előtt ismételt bemelegítés és közben arra is figyelnem kell, hogy mennyi és milyen táplálékot vehetek magamhoz.

Edzője, Oláh Tamás szerint a versenyen nem annyira az első tíz kilométernél jöhetnek majd a nehézségek, hanem a másodiknál, ott is az utolsó harmadánál.

– Ausztriában mindkét hétvégén megpróbáltuk szimulálni ezt a helyzetet. Az első tízest gyalogolva, majd egy negyvenöt perces átmenet után arra ügyelve, hogy ne legyen teljesen 10,8 kilométeres táv, egy rövidebb, tempósabb edzést elvégezve – részletezte Barbara edzője, Oláh Tamás. – Elégedett vagyok a kinti munkával, mert sikerült mindent elvégezni.

A maratoni gyalogló váltó egy csapatverseny, ezért felmerül a kérdés, hogy szükség lenne-e a váltótárs, Venyercsán Bencével való közös edzésre?

– Az egyéni felkészülés a legfontosabb, ezért erre talán nincs szükség, de az edzőjével még átbeszéljük, hogy a két váltás közötti időt pontosan ki, és hogyan oldja meg.

Oláh Tamás hozzátette, ez a hét még keménynek ígérkezik a felkészülésben ráadásul a tartósan harminc fok fölötti hőmérséklethez is újra hozzá kell majd szokni. Könnyítés a következő héten várható.

– Az az időszak már a versenyre való rápihenésről, a szervezet feltöltéséről szól.