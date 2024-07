Oláh Barbara nem bánta, hogy kihagyta az Eb-t

Oláh Barbara annyira nem bánta, hogy a júniusi római Európa-bajnokságon nem vett részt.

– Amikor néztem az Eb-t, nem volt olyan érzés bennem, hogy ott kellene legyek – folytatta. – Jobb volt, hogy itthon napi kettőt tudtam edzeni, így rá tudtam készülni a tízezres ob-ra. Amikor az alapozásba belekezdtünk, úgy számoltunk, hogy egyéniben jutok ki, annyira jól mentek az edzések. Amúgy kicsit tehernek is éreztem, hogy két olimpia, illetve a tavalyi budapesti világbajnokság után el is várták, hogy Párizsban is ott legyek. A szintek is nagyon erősek voltak húsz kilométeren. Végül sikerült az elvárásokat teljesíteni.

A férje, Oláh Tamás irányítja az edzéseit

Oláh Barbara edzéseit tavaly október óta a férje, a korábbi atléta, Oláh Tamás irányítja.

Közös megegyezéssel lettem az edzője, de előtte is, amikor a vezetőedző, Tóth Sanyi bácsi irányította az edzéseit, ott voltam mellette. Az eredmény fantasztikus, hogy a két egyéni csúcsot is beleértve egy csodát hajtott végre Barbi az elmúlt tíz-tizenkét hétben. Félig nulláról jutottunk el idáig. Számára, számunkra is egy megerősítés, hogy a közös munkának jó az útja és ebben még több is lehet.

Oláh Tamás hozzátette, nagyon kiélezett harc ment a csapatba kerülésért, legalább négy lány küzdött a váltóért is.

Emberfeletitt kellett teljesíteniük a sérülése után

– Emberfelettit kellett teljesítenünk a sérülése után. Erősödött a gyalogló szakág, nekünk is mélyre kellett nyúlni, hogy kijöjjön ez a teljesítmény – mondta a fiatal edző. – Csütörtökön tíz napra elutazunk az ausztriai Kapfenbergbe, ahol minden adott lesz az edzéshez. Ezután Budapesten folytatjuk a felkészülést. A pontos kiutazás időpontját még nem ismerjük, a versenye augusztus 7-én lesz.

Tóth Sándor, Barbara korábbi edzője (a nevelőedző Germán Tibor volt) a következőt nyilatkozta:

– Nagyon nehéz, összetett volt a kvalifikáció, de minden sportágban így volt ez. Az utolsó pillanatig várni kellett, hogy meglesz-e a kvalifikáció. Megtettek mindent ezért a gyógyulásban és az edzésmunkában is. A többéves munka gyümölcse beérik.