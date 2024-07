Az elmúlt években már több fiatal is Békéscsabára költözött, hozzájuk csatlakozik most a feladó és átló poszton is otthonos Németh Luca. A 16 éves sportoló Szombathelyen ismerkedett meg a röplabda alapjaival és ott is nevelkedett egészen idáig, ezalatt pedig a korosztályos válogatottak fontos láncszemévé nőtte ki magát. Tavaly ő is ott volt a részben békéscsabai rendezésű U17-es Európa-bajnokságon, idén pedig az U18-as tornán is részt vett új klubtársai, Fekete Ramóna, Gajdács Lina és Nánási Zoé társaságában.

Az ifjú röplabdázó remek géneket örökölt, ugyanis édesapja a korábbi 119-szeres válogatott és többször is az év magyar kosárlabdázójának választott bedobó, Németh István.