Az elmúlt évtizedben szinte kizárólag olyan liberók erősítették a viharsarki felnőtt csapatot, akik már a kezdetektől fogva a Békéscsabai Röplabda Sportegyesületnél pallérozódtak. A csapatkapitány, Molcsányi Rita is közéjük tartozott, a szintén válogatottságig jutó, de később a pályafutását Kaposváron folytató, ám azóta Molcsányihoz hasonlóan visszavonuló Szpin Renáta, és a a szintén saját nevelésű Kertész Petra is közéjük tartozott, aki ez idáig az extraligás alakulat egyetlen liberója volt, egészen mostanáig.

– Folytatva a hagyományokat, ismét az utánpótlásból szavazunk bizalmat egy fiatalnak, a következő szezontól kezdve ugyanis az előző idény legjavát az NB I.-ben töltő 17 éves Nánási Zoé is profinak áll! – írta hivatalos oldalán a BRSE. – Zoé már többször is bizonyította, hogy korosztályának egyik legtehetségesebb játékosa, tavaly a részben békéscsabai rendezésű U17-es Európa-bajnokságon is szerepet kapott a válogatottban (sajnálatos sérüléséig alapembernek számított), akárcsak az idei U18-as kontinenstornán.