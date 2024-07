Az elmúlt évtizedben szinte kizárólag olyan liberók erősítették a viharsarki felnőtt csapatot, akik már a kezdetektől fogva a Békéscsabai Röplabda Sportegyesületnél pallérozódtak. A csapatkapitány, Molcsányi Rita is közéjük tartozott, a szintén válogatottságig jutó, de később a pályafutását Kaposváron folytató, ám azóta Molcsányihoz hasonlóan visszavonuló Szpin Renáta, és a a szintén saját nevelésű Kertész Petra is közéjük tartozott, aki ez idáig az extraligás alakulat egyetlen liberója volt, egészen mostanáig, amikor is Nánási Zoé következett.

Nánási Zoé (pirosban) sajnálatos sérüléséig a tavalyi U16-os Európa-bajnokságon is szerepelt Archív fotó: Imre György

– Folytatva a hagyományokat, ismét az utánpótlásból szavazunk bizalmat egy fiatalnak, a következő szezontól kezdve ugyanis az előző idény legjavát az NB I.-ben töltő 17 éves Nánási Zoé is profinak áll! – írta hivatalos oldalán a BRSE. – Zoé már többször is bizonyította, hogy korosztályának egyik legtehetségesebb játékosa, tavaly a részben békéscsabai rendezésű U16-os Európa-bajnokságon is szerepet kapott a válogatottban (sajnálatos sérüléséig alapembernek számított), akárcsak az idei U18-as kontinenstornán.

Nánási Zoé már az ötödik olyan fiatal játékos Békéscsabán, akivel profi szerződést kötött a klub.

Profi szerződés Nánási Zoé mellett más saját nevelésű röplabdázókkal

Gajdács Lina személyében egy 16 éves, nyitásfogad ütő kapott profi státuszt, aki kulcsembere volt a júliusban a görögországi kontinensbajnokságon nyolcadik helyen záró korosztályos nemzeti csapatnak. A 17 éves Fekete Ramóna szintén stabil tagja volt az U18-as válogatottnak, aki nagyon korán, már 14 (!) évesen már bemutatkozott az Extraligában. Bár nem békéscsabai születésűek, de a nyitásfogadó ütő, a röplabdával Székesfehérváron megismerkedő Budai Viktória (19) és a két éve Gödöllőről érkező center Mikus Nina (17) is egy ideje már a Viharsarokba pallérozódik. Utóbbi az U20-as válogatott alapembere.

A békéscsabai játékoskeret tagja volt, de az utóbbi években az NB I.-es csapatban jutott szóhoz, a center Szatmári Lilla, akivel az új szezonban ismét az extraligás keretben számolnak. A Diósgyőrből leigazolt Kiss Emese még nála is tapasztaltabb, a 28 éves játékos a center posztján lehet erősítés.