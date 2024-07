– Pusztaföldváron születtem 1957-ben, ami az ötvenes években sem volt nagy – révedt a múltba az egyébként jó kedélyű, barátságos Nagy József. – Két lehetőség adódott, az egyik a labdarúgás, a másik az asztalitenisz. Kilencévesen a labdarúgó-mérkőzéseken szedtem a labdát, míg az asztalitenisszel az iskolában ismerkedtem meg, ahol az iskola folyosóján volt felállítva egy asztal. Már akkor kiderült, hogy jó a gömbérzékem, az első sikereimet is iskolai szinten értem el, ahol háromszor is megnyertem a bajnokságot. Később ifjúságiként városi és területi bajnokságon is az élen végeztem. Hamar a szervezés, az edzői munka felé fordultam, és mindig is az utánpótlással foglalkoztam, már tizennyolc éves koromtól. Tizenhat éves koromban kerültem Orosházára. Megfordultam az OMTK-ban (1975-től 1991-ig), majd létrehoztuk az Orosháza Asztalitenisz Utánpótlásáért Nagy József Alapítványt, majd az orosházi Asztalitenisz Sportklubot. Schneider Gyuri barátommal, két NB III.-as szintű játékossal és Bocskai Szilárddal, Szikora Gáborral, Miskei Zoltánnal összehoztunk egy csapatot, az ASE Orosházát, amivel két évig játszottunk az NB III.-ban. Neveltük a játékosokat, közel húsz megyei bajnok került ki a kezeink közül.

Nagy József Forrás: Nagy József archívumából

Nagy József közben folyamatosan képezte magát. A Testnevelési Egyetemen sportszervezői, a Pécsi Tudományegyetemen bölcsész-romológus mesterfokozattal szerzett diplomát és angol és felsőfokú lovári nyelvvizsgája (10 évig tanított angolt és 20 évig lovárit), valamint EU pályázatíró referensi és foglalkoztatási menedzseri papírja is.

– Nagyon szerettem – szeretem ma is! – az asztaliteniszt, negyvenhét évig maradtam a sportágban, de két évvel ezelőtt, 65 évesen orvosi utasításra abba kellett hagynom – komorodik el. – Komoly műtéteken estem át, volt egy trombózisom, egy hasi műtétem és egy szívinfarktusom. Stressz és fizikai terheléstől mentes életet kell folytatnom. Azt mondják, csoda, hogy ilyen sokáig edzősködtem, mert körülbelül húsz betegségem van.

Bántotta, ha csalódás érte

Mint mondja, a betegséghez az is hozzájárulhatott, hogy nagyon lelkis ember. Nagyjából 30 évet tanult különböző iskolákban és nagyon bántotta, ha bármiféle csalódás érte. Mindig, mindenre lelkiismeretesen készült, legyen szó a labdarúgó, az asztalitenisz játékvezetésről, vagy csak az edzésekről.

Izgultam, hogy vajon, amiket oktatok, meg tudják-e majd a versenyeken is csinálni a tanítványaim? 1988-ban 31 évesen Pintér Attilával, az orosházi egyesület legendájával, edzőjével együtt kitüntettek az „Orosháza Sportmozgalmában” végzett kiemelkedő munkámért. Valaki mondta, hogy azért tüntettek ki ilyen fiatalon, mert hosszú évekig társadalmi munkában végeztem a feladatom. Ami még fontosabb: talán azért is, mert nagyon szerettek a gyerekek!

Nagy József családjában öt gyermek nevelkedett (most várják a hatodik unokájukat!), akik közül Bence Farkas Rudolffal országos bajnokságot is nyert, Máté többször győzött azon a nemzetközi Szent István Kupán, melyet Nagy József közel harminc alkalommal rendezett meg Orosházán. Fiai korán abbahagyták a sportot, mert a most Írországban élő Bence a munkája miatt felkerült Budapestre. Rajtuk kívül büszke még az ötszörös szenior bajnok Nyári Lászlóra és a bulgáriai Európa-bajnokságon szereplő Göndös Gáborra és a többi megyei bajnokra is.