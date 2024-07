– Rendre egy csapatra való játékossal tartjuk az edzéseket, ami jelentős előrelépésnek tekinthető a tavaszi idényhez mérten, amikor még foglalkozásokat is el kellett halasztani az érdektelenség miatt. A fiúk az egyéni munkát is becsülettel elvégzik, ami bizakodásra ad okot – fogalmazott a tréner, aki időnként a pályán is segíti majd a gárdát.

Öten érkeznek a szomszédvárból

A kék-fehéreknél jelentősen átrendeződik az öltöző, kedvezőtlen esetben ugyanis nyolc távozójuk is lehet ahhoz a kerethez mérten, mellyel az idei naptári évet elkezdték.

A Majercsik fivéreket, Milánt (23) és Csabát (31), valamint Viszkok Dánielt (25) már az évad során elveszítették, hozzájuk csatlakozik most a 30 éves belső védő, Szabó Máté, aki a munkahelyi elfoglaltsága miatt felhagy a focival. Hasonló sorsra juthat a tehetséges fiatal kapus, Buzás Bálint (23) is. A csapat háza táján nem tudnak a Kaszaperről tavasszal hazatérő Kis László (34) további szándékairól, miként a Tiszaföldvár NB III.-as csapatánál fiatalként próbálkozó Szécsi Rajmond (18) további sorsáról sem született érdemi döntés. Balázs Milán (22) szeretne visszaigazolni a nevelő egyesületébe, Nagyszénásra, a súlyos sérülés miatt a tavalyi évet kompletten kihagyó Gombár Erik (25) pedig Csabacsűdön folytatja karrierjét, ahol az édesapja lesz az edzője. Az érem másik oldalát öt olyan játékos alkotja, aki eddig a csabacsűdi csapat sikereiért dolgozott.

– Tasi Norbert (27) és a térdszalag-műtétje után lábadozó Szín Ákos tulajdonképpen hazatért. Rajtuk kívül sikerült megállapodnunk a szarvasi nevelésű kapussal, Rohony Márkkal (22), valamint két ragyogó képességű középpályással, Viszkok Gáborral (30) és Sándor Jánossal (28) – ismertette a frissen csatlakozók névsorát Bakró Géza, aki a többségükkel együtt játszott az előző állomáshelyén, vagyis tisztában van a képességeikkel. Ezért is fogalmazott úgy: „reményeim szerint a csoport meglepetéscsapata tudunk lenni!”

Hogy az átalakulás mennyire szolgálja majd az ügyet, abból sok minden kiderülhet a szerdán kezdődő edzőmeccseken, hiszen előszeretettel tesztelnek I. osztályú ellenfelekkel. Bemelegítésként elsőként a Szarvast fogadják, két nappal később pedig egy újabb megye-egyes gárdával csapnak össze Kunszentmártonban.