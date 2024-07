A lányok nem teljesen felkészületlenül érkeztek az első tréningre, tekintettel arra, hogy két hete egyéni program alapján gyűjtötték az erőt odahaza, ennek megfelelően az erőállapot fejlesztésére kevesebb energiát kell fordítani.

A keret jócskán megváltozott, az öt távozót öt új játékos váltotta. Pécsi Villő, Kozma Flóra, Gutecz Réka, Vass Víta és Madera-Domokos Claudia-Esther az orosházi színeket választotta, de van egy visszatérő saját nevelésű játékos is. Az átlövő Patyi Anna tanulmányai miatt Dániában töltötte az előző idényt, ahol a nagy múltú Viborg ifjúsági együttesében játszott.

Egységbe tömöríteni az egyéniségeket

A játékosok mellett a kispadon is változás történt. Morva Zoltánt Törő Szabolcs váltotta, akinek a munkáját másodedzőként Zalai Csanád segíti majd, míg a kapus-, illetve erőnléti edzői feladatkört továbbra is Marton Richárd látja el.

– Nagy kihívásként tekintek az új feladatra, a csapatomat 17 különböző személyiség alkotja. A legnagyobb feladat elsőként az lesz, hogy ezeket a személyiségeket összehangoljam és egy cél felé tereljem – fogalmazott a válogatott kézilabdázóból lett edző.

Arról is beszélt, hogy az első hét leginkább a ráhangolódás, ismerkedés jegyében zajlik majd. A hétvégén egy csapatépítő túrára utazik a csapat a szerbiai Adára. A második hét erősebb lesz, majd a csúcsterhelést a harmadik héten kapják a lányok, de jövő pénteken már edzőmérkőzést is játszanak. Törő Szabolcs a korábbi nyilatkozatát megerősítve elmondta, minden feltétel adott Orosházán, hogy magas szintű munkát végezzenek.

Szerethető csapatot szeretne a klubelnök

Dancsó Attila klubelnök a tervek felvázolása közepette utalt arra, hogy hosszú szezon kapujában áll a jelentősen megfiatalított együttes, melynek a 21 évet sem éri el az átlagéletkora. Koruk alapján több játékos még az U20-as bajnokságban is szerepelhetne.

– Az elsődleges feladat az lesz, hogy a középmezőnyben megőrizzük a helyünket. Tehetséges, fiatal játékosok alkotják a csapatot, akik már az elmúlt évben bizonyították, hogy képesek jó teljesítményre. Azt a képet semmiképp sem kívánjuk elengedni. Idén is egy olyan szerethető csapatot szeretnénk látni, amely ellen hazai pályán senki nem mehet biztosra, de a legfontosabb, hogy sehol ne töltsünk be alárendelt szerepet – emelte ki az elnök.