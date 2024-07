A párizsi olimpiára készülő Oláh Barbara edzőjével, Oláh Tamással jelenleg még Ausztriában, Kapfenbergben tölti aktívan a napjait. Egy sporthotelben, kiváló körülmények között készül a harmadik olimpiájára. Atlétika pálya, konditerem, uszoda is Barbi segítségére van.

– Egy szuper helyet találtunk az edzőtáborozáshoz. Minden adott, hogy megfelelő mennyiségben és minőségben tudjak edzeni. Mielőtt eljöttem az edzőtáborba otthon olyan meleg volt, hogy reggel hét órakor kezdtem az edzéseket, de már akkor is a hőséggel küzdöttem. Itt maximum huszonnyolc fokot mérnek, de azt is inkább csak délután. Délelőtt kellemes időben tudok edzeni. Találtunk a közelben egy a kocsiktól elzárt kerékpárutat, ahol picit dombos helyen tudok gyalogolni. A szálláson nagyon figyelmesek, étkezésünkre is odafigyelnek – számolt be a Békéscsabai AC honlapján a gyalogló.

A csabaiak utánpótláskorú válogatottjai közül ketten, Kovács Alexandra és Bor Benjámin a megszokott romániai edzőtáborban gyűjtik a kilométereket.

– Erdélyben, Aranyosfőn edzőtáboroztunk a héten a csapattársammal, Bor Benjáminnal és edzőmmel, Urbanikné Rosza Máriával. A kellemes hegyi levegőn minden lehetőséget kihasználunk. A hely csendes és békés, ahol teljes értékű munkát tudunk végezni. A jó hangulatú tábor segít az U20-as világbajnokságra való felkészülésben – írta a klubhonlapon Kovács Alexandra, akinek a következő versenye, a július 27-ei korosztályos országos bajnokság lesz.