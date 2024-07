Mészöly Kálmán 1941. július 16-án született Budapesten. Fiatalon a III. Kerületnél kezdett futballozni, innen igazolta le 1959-ben a Vasas. Az angyalföldi gárdát 13 éven át szolgálta, ezen idő alatt négyszer volt magyar bajnok, háromszor lett bajnoki bronzérmes és háromszor nyert Közép-európai Kupát. Első bajnokiját 19 évesen, 1960. április 9-én játszotta a Vasasban a hazai pályán 2–0-ra megnyert Salgótarjáni BTC elleni mérkőzésen. Mészöly Kálmán 278 NB I-es meccsen 30 gólt szerzett Angyalföldön, valamint 46 nemzetközi tétmérkőzésen 5 találatig jutott. A Vasasban éppen 50 éve játszotta a búcsúmeccsét. Legendás mezszámát, a hármas mezt 2023 nyarán vonultatta vissza a Vasas.

A világválogatottban is pályára lépő és gólt szerző játékos visszavonulása után edzőként kezdett dolgozni. Mészöly Kálmán itthon irányította a Budafokot, a Ganz-MÁVAG SE együttesét, a Békéscsabát, valamint több ízben a Vasast is. Szövetségi kapitányként háromszor dirigálta a nemzeti együttest: 1980 és 1983 között, 1990 és 1991 között, illetve 1994-1995 között. Első regnálása idején kivezette hazánkat az 1982-es világbajnokságra, sőt Salvador 10–1-es legyőzésével világrekordot állított fel a vb-k történetében. Ő az egyetlen a labdarúgásunk történetében, aki játékosként és szövetségi kapitányként is részt vehetett világbajnokságon.

A jeles alkalomból a Puskás Intézet készített átfogó képet az életútjáról, amelyből mi is szemeztünk.