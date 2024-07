Nemcsak a Vénuszon megrendezett tábor életét irányította, hanem tartott egy rendkívül érdekes edzést a különböző személyvédelmi, testőri technikákról, szituációkról.

Hanshi Robert Manole 9. danos ju-jitsu nagymester

Fotó: Fotó: BMHSZ

– Most rendeztük az első táborát a Román Harcművész Szövetség (FRAM) önvédelmi szekciójának – mondta Hanshi Robert Manole, a tábor szervezője. – Mutatja a jelentőségét, hogy eljött és oktatott Kancho Florentin Marinescu X.DAN, a Román Harcművész Szövetség elnöke is, és jelen volt Shihan Ion Chelu VIII.DAN alelnök is. A táborban nem csak a barátság, hanem a tisztelet is jelen van. Ez a tábor egyik fő mottója. Hivatalos minőségében jött ide a szövetség titkára Shihan Petrica Bulmaga VII.DAN. Azt tapasztalta, hogy ez a szervezet jól dolgozik, meg volt mindennel elégedve. Szerintem mindenki jól teljesített a táborban, minden jól sikerült, elégedett lehetek!

Hanshi Robert Manole a jövővel kapcsolatban elmondta, hogy szeretné, ha a harcművészet minél több, különböző irányzatai lennének a táborban. Olyanok, akik kimondottan önvédelemmel foglalkoznak.

– Meg fogom hívni a képviselőiket. A FRAM szövetségen belül két irányultság van: a sportolók, versenyzők – hiszen a sport része a harcművészetnek, eddig is jelen voltak, most pedig az önvédelmi szekció került megszervezésre – tette hozzá, megjegyezve, hogy a személyvédelmi technikák témakörében, melyben a Vénuszon is oktatott, most ír egy szakkönyvet.