A megállapodás megszületett, Lőrinci Attila (balról) először irányíthat felnőtt csapatot

– Gabi már a szezon vége felé jelezte, hogy a családi gyermekáldás miatt nem tudja tovább azt a kettős feladatmegosztást tovább vállalni, amit a ladányi NB III.-as csapatnál és nálunk huzamosabb ideje ellátott. Fájó szívvel bár, de tudomásul vettük a döntését. Hálával tartozunk a munkásságáért, amely egybeesett a megyeri labdarúgás legfényesebb időszakával – részletezte a váltás hátterét az egyesület első embere.

Az elnök elismerte, hogy nehéz helyzet elé állította őket a szakvezető döntése, de azután közösen megnyugtató megoldást találtak az utódlásra.

– Bajban voltunk, hogy Nyúl Gábor után nincs élet, de éppen az ő javaslatára került képbe Lőrinci Attila, aki a békéscsabai utánpótlásban tevékenykedik edzőként. Maga sem szakad el teljesen a csapattól, szakmai tanácsadóként félig-meddig marad a klubnál és a háttérből segíti a munkát – árulta el a vezető.

Nyúl Gábor munkássága egybe esett a csapat legfényesebb sikereivel. Irányításával 2021-ben bajnokként léptek a másodosztály A csoportjába a narancs-feketék, ahol azóta zsinórban háromszor szereztek ezüstérmet a Végegyháza, a Mezőhegyes, legutóbb pedig a Kondoros mögött. Az eltelt időszakban két kupadöntőbe is bejutottak, ami második vonalban szereplő gárdával nem fordult még elő.

– Reális volt az elmúlt évi ezüstérem, az is csoda, hogy heti egy edzéssel idáig eljutottunk, miközben megmutathattuk magunkat a vármegyei kupa fináléjában is. Ennek hozományaként augusztus elején ott lehetünk a Magyar Kupa országos tábláján, izgatottan várjuk a sorsolást, hogy kivel hoz bennünket össze a sors – tette hozzá Frisnyicz Pál.

Az új edző, Lőrinci Attila felnőtt szinten először vállal szerepet, ugyanakkor az eddigi munkakörét is megtartja a városi utánpótlásban. Igyekeznek úgy összehangolni a tevékenységét, hogy egyik csapat se szenvedje hátrányt.

– Lőrinci Attila július 6-án mutatkozik be, ekkor találkozik először a csapat. A korai kezdést a Magyar Kupa szereplés indokolja, addig négy hét áll az erőgyűjtésre. Heti szinten két edzés lesz, ehhez jönnek szombati gyakorlómérkőzések. A keretben nem várható jelentős mozgás. A kupameccsel visszavonuló Szabó Tamást és Nyúl Gábort fiatalokkal igyekszünk pótolni, mellettük a második csapatunkból kerülhet fel egy-két tehetség – fogalmazott az elnök, hozzátéve még, hogy az elkövetkező évben is szeretnék megőrizni az élcsapat státuszt, és bár a bajnoki lebonyolítás még nem ismert, attól függetlenül ismét dobogós hely elérése lesz a cél.