Ezekben segítségére van helyettese, Zatykó Imre, illetve az egyelőre három tagú elnökség, melyet Csatlós Ferenc, ifj. Oláh Timót és Tóth Pál alkot. A teljes megújulás érdekében úgy látják jónak, ha további tagokat is bevonnak a vezetésbe, ezzel megosztva a feladatokat.

Farkas Ferenc (sárga mezben) a tavaszinál is acélosabb gárdát szeretne a pályán látni. Fotó: Bencsik Ádám



Burkus Róbert elmondta, hogy a legfontosabb feladatok között most az utánpótláscsapat megszervezése és elindítása a legfontosabb, amire az első intézkedések megtörténtek. Reményeik szerint egy U19-es csapatot el tudnak indítani ősztől. A felnőtt együttes is erősítésre szorul, ezt olyan játékosokkal próbálják megoldani, akik már bizonyítottak Újkígyóson, vagy a jelenlegi játékosok baráti köréhez tartoznak és szívesen vennék ki részüket a jó öltözői hangulatból.

Farkas Ferenc játékos-edző az elmúlt bajnokságra visszatekintve annyit mondott, hogy ősszel rendkívül mérsékelten teljesített a gárda, gyakorlatilag semmi nem valósult meg az eltervezett célokból. A téli erősítések és a játékosok jobb hozzáállásának hatására a befektetett munka erre az évre hozta meg a gyümölcsét.

Az új bajnokságra július közepén kezdi meg a felkészülést a társaság. Tanulva az elmúlt évek hibáiból, az edzőmeccsekre nagyobb hangsúlyt fektetnek az alapozás során. Amelyet három új szerzemény is velük kezd. Dunai Zoltán Medgyesbodzásról tér vissza, Budás Gergő Lőkösházáról érkezik, míg Tűhegyi Zoltán új igazolás lesz, maga jelentkezett, hogy szívesen segítené a csapatot. További erősítések is várhatók, ezek viszont még folyamatban vannak.

A tervezett edzőmérkőzések menetrendje:

Július 20., szombat, 10.00: Mezőhegyesi SE–Újkígyós FC

Július 24., szerda, 18.00: Szabadkígyósi SZSC–Újkígyós FC

Július 27., szombat: 10.00: Sarkadi KLE–Újkígyós FC

Július 31., szerda, 18.00: Csorvási SK–Újkígyós FC

Augusztus 3., szombat: Magyarbánhegyesi FC–Újkígyós FC

Augusztus 10., szombat: Mezőmegyer SE–Újkígyós FC (helyszín nincs még)