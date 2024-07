– A csapat erőn felül teljesített, hiszen az első hat hely valamelyikét határoztuk meg év elején célként. Csak a legmerészebb álmainkban fordult elő a dobogó, de meccsről-meccsre jött meg a játékosok étvágya, ami kitartott az bajnokság végéig. Igaz voltak hullámvölgyek, de azokból is rendre jól jöttünk ki. Ennek egy bajnoki arany lett az eredménye – tekintett vissza az elmúlt év hozományára az edző.

Az elért eredmény mellett – melyet a példás öltözőnek tulajdonít – Janis János arra is büszke lehet, hogy a csapata mindössze egyetlen alkalommal maradt pont nélkül az év során.

– A bajnoki cím mellett a legnagyobb pozitívum, hogy a csapategység példaértékű lett. Jól működünk együtt az elnökséggel és a szurkolóinkkal, akik nagy létszámban voltak jelen a mérkőzéseinken és még idegenben is hazai pályát varázsoltak számunkra – tette hozzá a szakvezető. – Igazi családias hangulat alakult ki Kondoroson a foci körül, amiért rengeteget dolgozott mindenki. Reményeim szerint egy szinttel feljebb sem esünk majd össze, amikor törvényszerűen lesznek majd vereségek is.

Július elején letelik a pihenő

A KOTE játékosai számára július 10-ig tart a nyári pihenő. Egy rávezető héttel kezdenek, majd öthetes intenzív munkához látnak hozzá az augusztus közepén esedékes bajnoki rajtig. A program heti szinten rendre három foglalkozást illetve egy tesztmeccset tartalmaz.

– Mindenképpen igazolnunk kell a magasabb osztályra, hiszen különböző okok miatt több játékosra sem számíthatunk a tavalyi keretből. Hanyecz Henrik, Kajári János, Dananaj Pál és Kurucz Gyula visszavonul, Arnótszky Csaba és Medvegy Mihály már év közben megtette ezt. Szebegyinszki Bencére a súlyos sérülése miatt ősszel még biztosan nem számolhatunk, Magda Tibor felépülésének ideje is bizonytalan. Szintén fontolgatja a visszavonulást Vajgely György, de őt nagyon marasztalnánk még, játékával és személyiségével sokat tehetne annak érdekében, hogy az öltöző megőrizze az eddigi varázsát – összegezte a veszteséglistát Janis János.

A „felmentő oldalon” ezzel ellentétben csak Czvalinga Márk neve szerepel. A helyi nevelésű, ám az Előre kettes csapatában stabil felnőtt játékossá váló szélső újra magára ölti a KOTE mezét, miután hazatér Szarvasról. Vannak még kiszemeltek, velük folyamatosan egyeztetnek a vezetők, de egyelőre a konkrétumot ez ki is meríti.