Az első héten három, a másodikon négy tréninget vezényelt Karászi László vezetőedző, akinek a munkáját az egykori elődje, Kovács Gyula segíti.

– Sok fiatal van a keretben, közel húszas létszámmal dolgozunk, a játékosok a rekkenő hőség ellenére becsülettel végzik a feladatokat – újságolta a vezetőedző, aki több új játékossal is együtt dolgozhat.

Velük ellentétben Berta Zsolt és Pásztor Olivér Imre igazoltan van távol, az ő szolgálataikra idén már nem is számíthatnak a csapatnál.

– Mindkét meghatározó játékosunk térdszalag-szakadás szenvedett, a napokban estek át a műtéten, emiatt az őszi idényt biztosan kihagyják. Mellettük Pis Péter sérült még, nem látogatja az edzéseket, a helyzete amúgy is kérdéses, mert tudtunkkal máshová hívják. A rangidős Farkasinszki László egészségügyi okok miatt akasztotta szögre a csukát, Molnár Tibor ugyancsak hezitál a folytatást illetően, mi mindenesetre marasztalnánk a tapasztalt középpályást, aki nagy segítségére volt fiatal csapatunknak, mint ahogyan a Szarvasra távozó házi gólkirályunkra, Hanea Márkóra is igaz ez – ismertette a veszteséglistát Karászi László.

Hat új labdarúgó csatlakozott

A tréner új játékosokból sem szenved hiányt. Egyelőre fél tucat olyan labdarúgó került a klubhoz, aki tavaly máshol szerepelt, és a névsor még bővülhet az átigazolási időszakban.

– Minden csapatrészbe érkezett erősítés. Kata Patrik és Egri Károly a tarcsai együttesből tért haza, a játékot egy év kihagyás után újrakezdő védő, Gyomai Ákos szintén nem ismeretlen a szurkolók számára. Csányi Balázst a szarvasiaktól, Kasik Márkot az orosháziaktól igazoltuk a középpályás sorunk erősítésére, a szintén szarvasi nevelésű Varga István pedig Kunszentmártonból került hozzánk, és a Haneával távozó találatok pótlásából vállalhat kulcsszerepet. Tárgyalunk még egy gólerős szélsővel és a kapus poszt megerősítése is prioritást élvez – sorolta a változásokat a szakvezető.

Az elkövetkező év céljai kapcsán hozzáfűzte még, hogy a Magyar Kupában szeretnének tisztességgel helytállni és igyekszenek megnehezíteni az NB III.-as ellenfelük dolgát. A bajnokságban pedig előrelépést terveznek. Kis csapatként örülnek annak, hogy több gárda is bevállalta az I. osztályú szereplést, bíznak benne, hogy az ő példájuk mások számára is követendő lesz.