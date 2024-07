Mindenekelőtt a frissen kinevezett szakmai stábot mutatta be, melynek színre lépését szinte biztosra lehetett venni a csalódáskeltő év után, inkább csak az edző személye volt kérdéses.

Márk Ádám (balról) immár csapattársa lesz a játékos-edzővé avanzsáló Harangozó Krisztiánnak. Fotó: Bohus Krisztián



– Az elsőosztályú együttest Bodzás Ádám irányítja vezetőedzőként, a munkáját pedig Harangozó Krisztián segíti az előttünk álló év során, aki a játékkal sem hagy fel. Egyelőre gondot okoz, hogy nem ismerjük a bajnokságok kiírását, de amennyiben lehetséges, a második vonalban az U19-es együttes rovására elindítjuk a Rákóczit is. Ebben a csapatban a fiatalok kapnak helyet, az irányításukat pedig a szakmai vezető, Buza Barnabás végzi, aki jól ismeri a srácokat – nyilatkozta az orosházi klub vezetője.

Megtudtuk továbbá, hogy a tavasszal szerephez jutó Bordás Dániel is a klub kötelékében marad, rá az utánpótlás-nevelésben várnak feladatok, a játékával azonban már nem számolnak a kéréséhez igazodva. Mint ahogyan több kulcsember további szolgálataitól is eltekintenek.

– Juhász Jónás, Babolek Zoltán nem nálunk folytatja karrierjét, Burai Dávid és Bordás Dániel felhagy a focival, Papp Máté a Nagyszénással állapodott meg, a Szegeden élő Fehér Bence pedig Mórahalomra igazol. Kérdéses még Ondrejó Tamás sorsa, akit túlságosan lekötnek a tanulmányai, illetve munkája, mint ahogy bizonytalan a Bánki-Horváth testvérpár további sorsa is, Pétert és Gergelyt az NB III.-as Tiszaföldvárra csábítja komoly ajánlattal – ismertette a várható veszteséglistát Tóth-Kása Sándor.

Természetesen a távozó labdarúgók pótlása is folyamatban van, noha bizonyos posztokra a helyi utánpótlásból hozzák fel a legalkalmasabb fiataljaikat.

– Az érkezési oldalon egyelőre négy játékos tekinthető fixnek. Az Isaszegi fivérek Mezőhegyesről kerülnek hozzánk, Nagyszénásról Márk Ádám érkezik, míg a helyben élő, rutinos Futó Zsombort az Előrétől igazoljuk le. Várhatóan további játékosokkal frissül még a keret, hiszen folyamatosan akadnak önjelöltek és ha az edzők látnak valakiben fantáziát, azt számításba vesszük – tette hozzá a klubvezető, aki a jövő évi célok meghatározását is a keret véglegesítéséhez köti.

Olyan gárdát szeretnének, amely harcban lehet a végső elsőségért, ám ennél is fontosabb talán, hogy morálisan lényegesen szilárdabb lábakon álljon, mint az előző évi csapat.