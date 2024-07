Nyolc ország 350 versenyzőjét látta vendégül a Tisza-parti város. A program keretében a résztvevők megkoszorúzták a legendás kyokushin karate nagymester, Shihan Furkó Kálmán emlékművét klubja „Dojojánál” a „Faháznál”. A verseny rendezése most is mintaszerű volt. Shihan Brezovai Sándor mester és gárdája – mint minden esetben – most is megtett mindent a rendezés terén. Nagyon szép serlegek, egyedi érmek, oklevelek tették még emlékezetesebbé a Szolnok Kupát.

A Békés Megyei Harcművész Szövetség klubjai közül az Orosházi Kyokushin Karate Szabadidő Kör – Zsiga Fight, a sarkadi Nintai Kyokushin Karate SE és a Bucsai SE Karate Szakosztályának versenyzői léptek tatamira a kontinensviadalon. Versenyzőik annak ellenére eredményesen szerepeltek, hogy akadtak kifogások a bíráskodás szempontjából. Szégyenkezniük nem kellett, hiszen bőven jutott az érmekből és a kupákból. Összesen három arany, hat ezüst és két bronzérem lett a nap eredménye, ami nagyon kiváló teljesítmény.

Békés vármegyei érmesek. KATA (formagyakorlat) szabályrendszer. Gyermek korcsoport: 2. Pintér Bálint (Orosházi Kyokushin Karate Szabadidő Kör).

KUMITE (küzdelem) szabályrendszer. Felnőtt. 80 kg: 2. Kollát Zétény (Nintai Kyokushin Karate SE, Sarkad). 90 kg. 2. Varju Csaba (Sarkad). Ifjúsági. 65 kg: 2. Boros Ádám (Orosháza). +80 kg. 3. Keller László (Bucsai SE). Serdülő. 40 kg: 1. Orbán Félix (Orosháza). 45 kg: 3. Szokolai Bence (Orosháza). 50 kg: 2. Alzubi Yahya (Orosháza). +65 kg: 1. Szalai Brendon (Sarkad). Gyermek. 25 kg: 2. Rácz Izmael (Sarkad). 40 kg: 1. Györki Zsolt (Orosháza).