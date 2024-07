A nyíregyházi közgyűlés felhívással fordult az ország településeihez, lehetőségeikhez mérten segítsék a magyar sportolók olimpiai részvételét. A békéscsabai testület az ügy mellé állt, s 500.000,- Ft-ot szavazott meg a magyar atléták párizsi indulásának költségeire.

A súlylökés magyar bajnokaként, a Békéscsabán született, de műszaki egyetemistaként a BEAC-ban versenyző Bedő (Brhlik) Pál is kivívta az utazás jogát. Az akkoriban megjelenő „A SPORT” nevű, hétfőnként megjelenő békéscsabai sporthetilap elhatározta, hogy segítségére siet az egykor a Csabai Atlétikai Klubban (is) sportoló atlétának. Gyűjtést szerveztek számára. A csabaiak már akkor is szerették a sportot, a hónapokig tartó közadakozás sikerrel járt. Összegyűlt a kiutazáshoz szükséges összeg, így Bedő Pál ott lehetett a 100 évvel ezelőtt rendezett ötkarikás játékokon. Sajnos a viadal nem sikerül igazán jól a sokszoros magyar csúcstartónak, a 28 indulóból csupán a 18. helyen végzett, jóval tudása alatt teljesítve. Pedig a legjobbjával simán dobogós lehetett volna.

Mindemellett nem maradt adósa Csabának. Építész mérnökként több csabai épületet tervezett, kivitelezőként pedig (többek között) a Pheadra mozit és a Deák utcai Vízmű középiskola épületét köszönhetjük neki.