Ha Kovács Péterről írunk, akkor meg kell említeni, hogy Orosháza hírnevét korábban a BMX-esek – így többek között a világbajnok Csepelényi Krisztián – öregbítették, hogy csak egy kiválóságot nevezzünk meg az egyik speciális kerékpáros szakág egykori képviselői közül, manapság pedig triálban remekelnek.

A triálos Kovács Péter kedvenc játékszerével Fotó: Juhász Gergő

– Régebben a BMX-esek és a triálosok még együtt mozogtak Orosházán. Amikor a pótkerekes járgányommal először kibicikliztem az edzésükre, láttam, hogy a BMX-esek, a „montisok” és a triálosok is együtt mozogtak. Egy ízben elcsentem a nálam hét évvel idősebb bátyám triál kerékpárját, amit a mezei bringáknál, vagy a BMX-nél különlegesebbnek láttam és megszerettem ezt a műfajt. Jómagam soha nem BMX-eztem, ahol inkább a látványt nézik, a triálban – ami inkább versenysport – a mérhető dolgok alapján pontoznak.

A triál legjobbjává nőtte ki magát Kovács Péter

Kovács Péter rövid idő alatt a triál legjobbjává nőtte ki magát itthon, pedig ahogy mondja, soha nem volt saját triálos edzője, mindent autodidakta módon tanult meg. Az orosházi verseny után immáron nyolcszoros magyar bajnoknak vallhatja magát, első bajnoki aranyérmét 2017-ben szerezte.

Két éve nem tudták megelőzni

– Két éve nem tudtak megelőzni, erre vagyok talán a legbüszkébb. Tizennyolc évesen a junior világbajnokságon és Eb-n is hatodik lettem, a felnőtteknél a profik között a tavalyi kontinensbajnokságon és a tavalyelőtti világkupán is egyformán a tizenhatodik helyen végeztem. A tizenhatodik hely talán nem mutat olyan jól, de egy ilyen nagy verseny mégis a világ legjobb triálosait gyűjti egybe, akik közül nagyon sokan hivatásszerűen űzik ezt a sportágat, nekem meg nem ez a fő foglalkozásom, tanulás és most már majd a munka mellett csinálom. Persze az a célom, hogy még ennél is közelebb kerüljek a nemzetközi mezőnyhöz, remélem, hogy a világbajnokságon, világkupán fel tudok fejlődni a tizedik hely környékére. Itthon az a célom, hogy még legalább kettőt hozzátegyek a jelenlegi nyolc magyar bajnoki aranyérmemhez.

Kovács Péter egyszerre több vasat is a tűzben tartott, hiszen a sport mellett tanult is.

A napokban fejeztem be az iskolát, helikopterpilótaként végeztem, az első két évet Budapesten töltöttem, az utolsó kettőt pedig Szolnokon.Édesapám volt pilóta, ebbe szocializálódtam, mindig is érdekelt a repülés. A végzettségem hivatalosan állami légijármű vezető, ami annyit jelent, hogy végezhetek kutatás-mentési, harci tevékenységet és személyszállítást is. Már felvettek a légierőhöz.

A triálos a ceglédi székhelyű HegeSport versenyzője, ahol rengeteget tanult, a huszonkilencszeres magyar bajnok triálostól, Hegedűs Lászlótól.