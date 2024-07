Az aktuális világranglistán 98. helyen jegyzett szeghalmi születésű magyar éljátékos az első fordulóban a belga Marie Benoit ellen nyert 6:3, 6:1 arányban, alig másfél órát időzve a nyári forróságban.

A Hajdúszoboszlói SE 27 éves játékosa egy brékkel az első játszmában 3:0-s előnyre tett szert és mivel szervagémjait megbízhatóan hozta, 45 perc múltán szettelőny birtokába került. A folytatásban is villámrajtott vett Anna (4:0), a 29 esztendős belga lány ekkor nyerte meg az első adogatójátékát. Nyomban megnyílt az esélye a brékre is, de a sárréti játékos magabiztosságára jellemző, hogy 0:40-ről is megnyerte a gémet, és röviddel utána a találkozót is.

A második fordulóban már nehezebb dolga lesz a spanyol Marina Bassols (121.) ellen.