A klubalapító, a Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszóklub Egyesület elnöke, a viadal főszervezője, Kancsó János minden évben örömmel nyugtázza, hogy népszerű a dél-békési esemény, hiszen az ország távoli pontjairól, sőt, határainkon túlról is rendszeresen érkeznek versenyzők a Rózsa fürdőbe. Az előzetes nevezések szerint idén is így lesz.

A 33 1/3 méteres medencében zajló eseményen öt férfi és öt női egyéni számot hirdettek meg idén, egész pontosan sprint számokra kerül sor, hiszen egyetlen hosszt kell teljesíteniük a résztvevőkben minden úszásnemben. Ezen kívül lesz mindkét nemnek egy-egy 133 1/3 méteres vegyesúszó lehetőség. És ahogy lenni szokott, a viadal záró aktusa a váltószámok (gyors-, vegyes- és mixváltó) lesznek, valamint a családi váltó. A szokásnak megfelelően 25 éves kortól akár a százon túliak nevezhetnek, a családi váltóban azonban a nagypapák, nagymamák, apukák, anyukák mellett az unokák is részt vehetnek.

Az első versenyszámra, a férfiak 33 1/3 méteres pillangóúszásának rajtjára július 20-án, szombaton 10.15 órakor kerül sor a Rózsa fürdőben, amit megelőz egy rövid ünnepélyes megnyitó.