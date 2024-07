Eddig minden eseményen remekül szerepelt a Békés vármegyei utánpótlás, ez alól a gyermek korosztályúaké sem kivétel, alaposan kitettek magukért a fiatalok, számtalan mennyiségű érmet, köztük a gyulaiak révén aranyat is bezsebelve.

De először nézzük a szokásos statisztikát: 71 hazai klubból 357 versenyző volt jogosult benevezni, ennyien teljesítették év közben a szintidőket. Összesen 1785 rajtot teljesítettek a négy nap során a versenyzők a hódmezővásárhelyi Gyarmati Dezső Sportuszodában, vagyis átlagban egy fiatal négy számban indult el, de természetesen akadtak, akik ennél többen. A korosztály 56. hazai bajnokságán 34 egyesület osztozott az érmeken, e téren a Kőbánya SC versenyző voltak a legszorgalmasabbak 11 arany-, 6 ezüst- és 8 bronzérmükkel, megelőzve a BVSC-Zugló klubját (6, 1, 2) és a Budafóka egyletét (5, 8, 3). A Békés vármegyeiek közül a hat versenyzőt kiállító Gyulai Várfürdő kollektívája két aranyéremmel dicsekedhet, a 10 sportolót felvonultató Békéscsabai Előre Úszó Klub fiataljai három ezüst- és négy bronzéremmel gazdagodtak, a négy úszót rajtkőre állító Békési Úszóklub Egyesület fiataljai pedig egy ezüst- és egy bronzéremmel tértek haza. De ott volt a mezőnyben az egy versenyzőt kiállító Tótkomlósi Úszó Egyesület is.

Miként a korábbi döntőkben, itt is két évjáratot ölelt föl a gyermek korosztály, fiatalságukból eredő nagy fejlődési eltérések miatt évjáratonként hirdettek ezúttal is bajnokokat, kivéve a váltókat.

Az úgynevezett AQUA pontverseny számításban (az összes versenyszám összevetése) a 13 éves fiúknál a gyulai Abrudán Gábor harmadik lett a 200 méteres hátúszásban elért 2:16,47 perces eredménye alapján 551 ponttal. A 14 éves lányoknál pedig a békéscsabai Perza Berta a negyedik helyen zárt a 200 méteres gyorsúszásban elért 2:06,11 perces ideje után (716).

Fekete Tamás edző tanítványa, Abrudán Gábor nagyszerű versenyzéssel megvédte a 100 méteres hátúszás bajnoki címét, és immáron a cápa korosztály után a gyermek korcsoportban is országos bajnoknak vallhatja magát. Gábor a délelőtti időfutamok során a harmadik idővel jutott tovább, a döntőben viszont hatalmas hajrával az aranyat érő első helyen ért célba. S ha már aranyérem, „legyen a lúd kövér”, a 200 méteres hátúszásban sem talált legyőzőre. Itt viszont már az előfutamok során nyomatékosította a legjobb időeredménnyel: délután senki se számítson arra, hogy elveheti tőle az elsőséget. Így is történt, csaknem két és fél másodperces előnnyel csapott célba az őt követő érdi Szaniszló Bence előtt.

A lányoknál a békéscsabai Perza Berta érdemelte ki a legtöbb dicséretet edzőjétől, Petróczki Zsombortól. A csabai versenyzők szinte mindegyike élete legjobb eredményével rukkolt ki az országos bajnokságon.