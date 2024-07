A végső helyezéstől függetlenül erre az évre kikupálódott a sárréti gárda, melynek hátteréről Oláh Ferenc vezetőedző a következőket mondta érdeklődésünkre.

– A tavaszi szezont nagyszerűen indítottuk, sorozatos győzelmekkel rajtoltunk. Megtaláltuk azt a játékrendszert, ami leginkább fekszik a csapatnak, jó csapatkohézió alakult ki, amely döntően hozzájárult az eredményes szerepléshez. Nagy skalpokat is gyűjtöttünk a szezon folyamán, a másik végletet pedig a Gyomaendrőd elleni hazai vereségünk jelentette, ahol a dekoncentráltság, fegyelmezetlenség lett úrrá a csapaton.

A szakember szerint a szeghalmi közönség támogatása is sokat lendített a csapaton, a törzsszurkolók értékelték erőfeszítéseiket, a visszajelzések alapján tetszett nekik a csapat stílusa és küzdeni akarása.

– Sokszor vidékre is sokan elkísértek bennünket, végig éreztük, hogy mellettünk állnak. Úgy gondolom, hogy jól látható stílusjegyeket vonultattunk fel, nem kevés munka árán jutottunk el idáig.

Összességében sikeres idényt zártunk, kialakult az együttes magja, összeértek a játékkapcsolatok, ezeket szeretnénk tovább építeni – utalt már egy kicsit a jövőre is Oláh Ferenc.

Ami július közepén indul a nyári felkészülés rajtjával, a bajnokság pontos kezdéséhez igazítva. A legfőbb cél a keret többségének együtt tartása lesz, illetve megerősítése néhány kulcspozícióban.

– Olyan játékosok jöhetnek csak szóba, akik szeretnek edzeni, jó csapatemberek, könnyen beilleszkednek egy remek közösségbe, nyilván a játéktudás sem mellékes szempont – tette hozzá a tréner, aki konkrétumokról is beszámolt. – Sajnos Jánovszki Lászlót nem sikerül megtartanunk, de mindenképp szeretnénk pótolni. A mezőberényi kapus, Rau Zsolt és a köröstarcsai gólvágó, Hajdú Bence velünk kezdi el a felkészülést, ha beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, számítunk rájuk. Rajtuk kívül három-négy játékos érkezése várható.

Az alapozás során több tesztmeccset is megvív a sárréti együttes. Az Elekkel, Köröstarcsával és az Előre második csapatával terveznek közös gyakorlást, a menetrend még kialakulóban van.