A sárréti zöld-fehérek rájuk nem igazán jellemző módon külső segítséget vettek igénybe a külföldön munkát vállaló Szász Dávid (27), valamint a játékot abbahagyó Sági Bence (24) pótlására. Az OMTK-Rákóczi tapasztalt hálóőrével, Dobozi Bélával (35) állapodtak meg, aki négy év után hagyta el a széthullóban lévő második számú orosházi együttest.

Szintén a második vonalból lép egy osztállyal feljebb Kun Tamás (30), aki Mezőmegyerről került a Békési FC-hez. Nem is egyedül távozott a narancs-feketék egyik alapembere, hiszen vele tartott a házi gólkirály, Balog Krisztián (26) is. Kettejüknek jelentős érdemeik voltak a megyeriek szárnyalásában, így ott nem kis űrt hagytak maguk mögött, az új klubjuknál azonban szintén vezéregyéniségek lehetnek.

A harmadik vonalba visszacsúszó Kunágotai TE eddig csak az eligazoló játékosai kapcsán került fókuszba, most azonban már érkezőkről is kaptunk friss híreket. A Magyarbánhegyesre szegődő Lakatos Gergő (21), Sódar Krisztián (33) duó, valamint a Mezőhegyesre kerülő Kiss Csaba (21), Kovács Adrián (22) tandem helyettesítését öt új emberrel igyekeznek orvosolni. A gólfelelős Puporka Elemér (32) egy nagyobb „körutazást” követően Kevermes érintésével tért haza, a vezetőségben is szerepet kapó kapus, Szemők Arnold (33) újból csatasorba áll. Új arc lesz még a battonyai védő, Varga Krisztián (23), a legutóbb Csárdaszálláson játszó középpályás, Ruszó Adrián (21), továbbá Bodzásról átigazoló tapasztalt Hrobár Róbert (34).