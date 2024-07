– Milyen érzésekkel tért vissza a válogatotthoz?

– Az első tavaszi etap és egy kis otthoni pihenés után kicsit nehezebb volt visszajönni. Ugyanakkor nagyon szeretem a stábot, a válogatott társakat. Másfél hónap után találkoztunk ismét a válogatott tagjaival. Előbb Kaposváron, majd Telkiben készültünk egy hetet. Az elmúlt napokat Romániában töltöttük, ahol a román válogatottal közös edzésen vettünk részt és két nem hivatalos edzőmérkőzést is vívtunk. Ők is nyertek szetteket és mi is. Nagyon fontosak ezek az edzőmérkőzések, mert olyan felállásokat, taktikai elemeket tudunk ilyenkor gyakorolni, amit máskor nem.

Kertész Petrára a válogatottban is számítanak

– Amikor még elkezdték a munkát, egyedüliként képviselte a békéscsabai klubot, ám menet közben behívták a mindössze tizenhét éves feladót, Fekete Ramónát. Segített a beilleszkedésben?

– Mindenki nagyon befogadó volt, izgult egy kicsit, de próbáltunk segíteni, hogy ez a lámpaláz mihamarabb elmúljon.

– E héttől hogyan alakul a válogatott programja?

– Szlovéniába utazunk, ahol a szlovén, majd a horvát válogatottal is vívunk majd egy edzőmérkőzést. Azután pedig már augusztus 17-én a dániai selejtező következik, egy héttel később pedig az Érd Arénában Belgiummal találkozunk. Mindkét ellenfél nagyon jó, de úgy gondolom, hogy a válogatottunk fel tudja velük venni a versenyt és a jövő évi visszavágók után kijutunk az Európa-bajnokságra.

– Augusztus 6-án lesz még csak huszonkét éves, de a klubcsapatában – a felnőtt röplabdában eltöltött időszakot tekintve – már a rutinosabbak közé tartozik és ez lesz az első idény, amit első számú liberóként kezd meg.

– Van is bennem némi izgalom, nagy kihívásnak érzem, igyekszem ennek az elvárásnak megfelelni. Augusztus 25-ig leszek a válogatottal, majd pár nap pihenő után bekapcsolódok a klubcsapat munkájába.

– Mikor jut ideje az egyetemen a szigorlati tárgyak teljesítésére?

– Kell, hogy jusson rá idő. Szeretném egy év múlva kézbe venni az egészségügyi szervezői diplomámat.

– Pontosan milyen munkát végez egy egészségügyi szervező?

– A fürdőkben rendezvényeket szervezhet – hogy csak egy példát mondjak, de van kapcsolódás a turisztikához is, a gyakorlati időmet például hotelben, kastélyban töltöttem.