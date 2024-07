A keresztúriak elnök asszonya, Nagyné Bondár Anikó a váltás háttere kapcsán eloszlatta azt a tézist, hogy szakmai okok idézték volna elő a cserét.

A keresztúri csapat az utóbbi két évben megnyerte a harmadik vonal bajnokságát. Fotó: Kuti István



– Szabó Mózest a munkahelyi elfoglaltsága vidékre szólítja, emiatt nem tudta tovább vállalni az edzői teendőket. A nyilvánosságot kihasználva is szeretném megköszönni a több éves, lelkiismeretes munkáját, amit a csapatért tett. A helyét Szűcs Egon és Takács László veszi át, utóbbi játékos-edzőként végzi a dolgát, ebben pedig még Petri Barnabás és Faniszló Máté is segítséget nyújt nekik – indokolt a sportvezető.

Keresztúr: népszerűek a pénteki edzések

A szakmai stáb keddi és pénteki napokon vezényli a tréningeket. A hétvégiek a népszerűbbek, ennek az okai hasonlóak, mint Szabó Mózes távozásának.

– Gondot okoz, hogy játékosaink jelentős része nem helyben dolgozik, a hétköznapi tréningek emiatt kevésbé látogatottak, viszont péntekenként kevés a hiányzó, szinte a csapat valamennyi tagja ott van és lelkesen végzi a feladatokat. Változatos edzésmunka folyik, ennek tulajdonítható a magas részvétel. Bízunk benne, hogy pozitív hozadéka is lesz a bajnokságban! – fűzte hozzá Nagyné Bondár Anikó.

Nem lesznek pofozógépek

A keresztúriak tehát nem ülnek az utóbbi két év babérjain, amikor is szinte kitörölték a házi szótárból a vereség szót. Tisztában vannak, hogy az átalakított és megerősödő második vonalban már nem jut számukra ilyen domináns szerep, de reményeik szerint pofozógépek sem lesznek.

– Sokat hallgathattuk az évek során, hogy nem ebben az osztályban lenne a helyünk, az eredmények is ezt igazolták, ezért mindenképpen arra törekedtünk, hogy egy osztállyal feljebb is kipróbáljuk magunkat. Közös öltözői döntés volt, kíváncsian várjuk, mire leszünk képesek az új közegben? Kellő szerénységgel állunk a kihívások elé, azonban a lelkes szurkolóink eddigi támogatását meghálálva szeretnénk a magasabb szinten is megállni a helyünket és egy erős középcsapatot alkotni a csoportban – fogalmazott az elnök asszony.

Keresztúri visszatérők

Nagyné Bondár Anikó a csapat személyi állományával kapcsolatos változásokról is tájékoztatást adott. Ebből kiderült, hogy a nyúlfarknyi tavaszi idény során szóhoz jutó labdarúgók közül Patka János és Rácz Zsolt visszavonult, Berecki Mihály, Rajki-Tóth Zalán és Puskás Pál pedig a munkáját nem tudja összehangolni a focival, emiatt szögre akasztotta a csukát, illetve a kapuskesztyűt. Pótlásukra hat olyan játékos érkezett, akik többsége rendelkezik másodosztályú tapasztalattal, többek pedig már Keresztúron is megfordultak karrierjük során.