Edzőtábor 25 perce

Gyulára költözött a rangidős karate nagymester, Sensei Sáfár László

Szerdán kezdődik és szombaton zárul Gyulán az A.J.K.A. Karate Szövetség nemzetközi edzőtábora, melyet mint minden évben, ezúttal is a rangidős magyar karate nagymester, Sensei Sáfár László X.DAN vezet, aki most házigazda minőségben is irányítja a munkát.

Gajdács Pál Gajdács Pál

Sensei Sáfár László jól érzi magát Gyulán Fotó: BMHSZ

Rendhagyó módon az örökifjú nagymester, most házigazda minőségben is irányítja a munkát, ugyanis nemrégiben Nagykanizsáról állandó jelleggel Gyulára költözött. Így azután valóban hazai pályán fogadhatja a Magyarországról és külföldről érkező karatésokat. – Hogyan történt ez a döntés?

– Amikor annak idején visszajöttem Amerikából, az volt a tervem, hogy szervezem a szövetséget itt Magyarországon és Európa különböző országaiban. Valahogy Nagykanizsán nagyon kevés esemény történt, ami a karatét illeti, ezért mindig idejöttem Gyulára. Itt voltak a nemzetközi táborok, az edzőket képző tanító iskolák, és nagyon megszerettem ezt a várost. Nem csak a települést, de az embereket is, akik nagyon barátságosak. Még csak másfél hónapja vagyok itt, és akárhová megyek, szinte mindenki ismer. Nagyon jól érzem magam és érzem az emberek közelségét. Amikor először visszajöttem Magyarországra, egy interjúban kérdezték, hogy mi a különbség a magyarok meg az amerikaiak között. Azt válaszoltam: az amerikaiak szeretik egymást, a magyarok valahogy elmennek egymás mellett, nem köszönnek… Amit megtapasztaltam Amerikában, azt Gyulán is érzem! Jönnek hozzám, meglátogatnak, hoznak egy üveg bort... szóval szeretnek! – Úgy tudjuk, itt lett kialakítva a központ, a legfontosabb hazai ügyeket innen irányítják és a legnagyobb táborok is itt lesznek megtartva!

– Három klubunk található Békés vármegyében. Már most is júliusban lesz egy nagy nemzetközi edzőtábor, jönnek Amerikából, Indiából, Pakisztánból, Németországból és persze Magyarország minden részéről. Gyula városát valahogyan mindenki szereti, és várják már, mikor lesz a következő edzőtábor. Az irodát Sensei Torma György VIII. DAN irányítja, a rendkívül fontos tanító iskolát pedig Sensei Farkas András VII. DAN vezeti. Az én gondolatom a karatéról, s próbálom a tanítókat és az embereket ebbe az irányba terelni: ne azért edzenek, hogy verekedni tudjanak, mert azzal elvesztik a karate fő célját. A karate megváltoztatja az életedet, jobban tudsz küzdeni, jobb ember leszel, nagyobb az önfegyelmed, próbálod a tanítványokat oktatni, tanítani gyerekeket. Úgy érzem, hogy Gyulán van lehetőségem arra, hogy ezt a gondolatot tovább tudjam fejleszteni és a csúcsra járatni. Itt van támogatás erre!

– Az Alföld teljesen más tájegység! Nem fognak hiányozni a zalai dombok, hegyek?

– Ugyan úgy tetszik ez a táj is, mint a hegyek, meg van a maga szépsége. Amúgy is azt vallom, hogy azt kell elfogadni s élvezni, ami van. Egy tanítványomnak mondtam egyszer: még csak most keltél fel, és már reggel boldogtalan vagy. Én úgy örülök például egy reggelnek és annak, hogy felkeltem, függetlenül attól, hogy süt a nap, vagy éppen esik az eső!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!