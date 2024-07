A Honvédelmi Minisztérium idén is meghirdette a Magyarország jó tanulója jó sportolója” pályázatot. A címet azok az 5–8. osztályos diákok nyerhették el, akik a 2022–23-as tanévben kiemelkedő tanulmányi eredményük mellett a sport területén is sikeresen teljesítettek. Vég Emese Ágnes, a KSI-Gyomaendrőd fiatal kajakosa közéjük tartozik, aki elnyerte a díjat és a közelmúltban át is vette.