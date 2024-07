Három és fél évtizedes irányvonal

– Váratlanul érte a felkérés? – kérdeztük dr. Medovarszki Istvánt a sípmesterek hagyományos nyári edzőtáborában.

– Győri László 1989 és 2008 között, Hrabovszki András pedig 2008-tól 2024-ig töltötte be az elnöki tisztséget a bizottságban, ez a három és fél évtized a vezetés szempontjából megnyugtató stabilitást jelentett, ami hozzájárult ahhoz, hogy a vármegyében kiváló tudású játékvezetők nevelkedtek. Mindkettőjük személyét kiemelkedő tisztelet övezte, rengeteget tettek a viharsarki sípmesterek fejlődéséért. Hrabovszki András rendkívüli erőfeszítéseket tett azért, hogy Győri tanár úr vezetői örökségét tovább ápolja, ebben a tekintetben csak elismeréssel lehet beszélni a munkájáról. Tizenhat évnyi vezetői tevékenység mindenkiből rengeteget kivesz, ebbe belegondolva meg tudom érteni, hogy András a váltás, a változtatás mellett döntött. Abban az értelemben azonban meglepetésként ért a lemondása, hogy jövő évig érvényes kinevezése volt az elnöki posztra. Az MLSZ területi igazgatóságának társadalmi elnöksége bennem vélte felfedezni azt a személyt, aki a megyei játékvezetők szervezetét eredményesen és hatékonyan tudja vezetni a jövőben. Ez óriási megtiszteltetés, de hatalmas felelősség is, melynek igyekszem megfelelni, és a játékvezetői közösség számára nyugodt, stabil és szakmailag támogató hátteret kívánok biztosítani, ami nélkülözhetetlen a minőségi fejlődés szempontjából.

Dr. Medovarszki István a csapatmunka híve

– Várhatók-e további személycserék az elnökségben?

– Egyelőre nem tervezek változtatásokat, a munkámat közvetlenül segítő Takács Tamás, Mihálik Pál, Medovarszki János, Benyovszki Zoltán és Belicza Bence ötösben maradéktalanul megbízok, eddigi munkájuk is példaértékű volt. Természetesen a játékvezetőként széleskörű hírnévre szert tett, és az országos JB munkáját jelenleg is segítő Iványi Zoltán támogatására és fejlesztő hatású tanácsaira is támaszkodni kívánok. A játékvezetés csapatmunka, a játékvezetők közösségének irányítását is csak teammunka keretében tudom elképzelni. Egy ekkora szervezet vezetése és a szakmai munka koordinálása egyetlen ember számára lehetetlen feladat lenne, ezért mindenképpen szükséges az, hogy a vezetői terhek megosztásra kerüljenek, és az irányító szerepet betöltő személyek élő együttműködéseket valósítsanak meg. Az elnökségben helyet foglaló és az elnökség munkáját segítő kollégák emberileg és szakmai tekintetben garanciát jelentenek arra, hogy a vármegyei játékvezetői bizottság a jövőben is eredményesen legyen képes működni. A JB elnöksége egyébként rengeteg segítséget és támogatást kap Szpisják Zsolt területi igazgatótól, ezt a kölcsönösen gyümölcsöző együttműködést a jövőben is szeretnénk fenntartani, bizonyos területeken erősíteni.