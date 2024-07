A hírek eddigi legfőbb forrását a megszüntetett körösladányi NB III.-as csapat szolgáltatta, ahol hirtelenjében közel két tucatnyi játékos szabadult fel. Jelentős hányaduk Gyulán kötött ki, de akadnak más irányba orientálódók is. Közéjük tartozik a több poszton is otthonos 30 éves Papp Zsolt, aki a Vármegyei I. osztályba frissen felkerült Dévaványa gárdájával állapodott meg a közös folytatásról. A zöld-fehéreknél két év kihagyás után újból játékra jelentkezett a 34 esztendős jobbhátvéd, Szalai Balázs is.

Papp Zsolt rutinos csapattársa, Ruzsa Zoltán (30) információink szerint az NB III.-as újonc, Tiszaföldvártól kapott visszautasíthatatlan ajánlatot, ahol féltucatnál is több ex-előrés ismerős várta. A tehetséges ifjú kapus, Selmeczi-Tóth András (19) a Vármegyei I. osztályú szarvasiak hívását fogadta el, ott pedig a távozó Köteles Attila Gábor (28) megárvult helyét veszi át.

A ladányi játékosokkal felduzzasztott Termál FC háza táján is akadnak friss hírek. Két középpályás, Babinyecz Balázs (27) és Borbély Zsombor (24) is Békéscsabára igazol, így ősztől az Előre II.-es csapatában harcolhat egy újabb bajnoki címért, illetve NB III.-as szereplés lehetőségéért. Csapattársuk, a kapus Szabó Marcell (30) értesüléseink szerint Komlón folytatja, a Baranyai I. osztályú bajnokságban.

Az alsóbb szinteken is zajlik az élet, amit a Tótkomlós példája is bizonyít. A másodosztályú piros-kékek a saját nevelésű Jámbor testvérpárral erősítenek és rutinosodnak. József (38) két és fél évnyi mezőhegyesi szereplés után tért haza, az öccse Gábor (37) a tavaszt Végegyházán töltötte, ahol bajnokcsapat tagja volt, ám most követte a bátyja példáját.