A 31 éves, 184 centiméter magas délszláv kiválóság tavaly a Fatum-Nyíregyháza vezéreként az Extraliga pontkirálynője lett 599 egységgel, és a Magyar Kupában is ő gyűjtötte a legtöbb pontot. Kocsics megfordult a lengyel (Volley Wroclaw), a román (CSM Lugoj), a francia (Vandœuvre Nancy Volley-Ball), és értelemszerűen hazája élvonalában is (ZOK Smec, Radnicski Kragujevac, Dinamo Pancsevo, ZOK Spartak), 2018–2019-ben megválasztották a román bajnokság legjobb átlójának, 2016–2017-ben pedig a Szerb Kupában is ő szerezte a legtöbb pontot.

– Több kérője is akadt, és örömmel jelenthetjük be, hogy a mi ajánlatunkra mondott igent – olvasható a csabai klub oldalán.