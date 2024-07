1953. és 59. között (nyugdíjasként) Mezőhegyesen lovaglótanári, egyben sportszakfelügyelői állás kapott, döntő érdemeket szerzett a mezőhegyesi lovassport felvirágoztatásában. Valamivel később az ő irányítása mellett vált világhírűvé és világverővé a holland lovassport is – miközben a holland királyi család lovaglótanári feladatait is ellátta.

Hazslinszky-Krull Géza

Hazslinszky-Krull a magyar öttusa-válogatott edzőjeként volt jelen az 1932-es, Los Angeles-i olimpián. És bár a három magyar versenyző egyaránt elmaradt a várttól, a lovasedzőt óriási tisztelet övezte. Megismerkedett – többek között – Walt Disney-vel is, s nem a magyar szakember kereste a rendezővel való találkozás lehetőségét. A világhírű filmesre rendkívül nagy hatást tett Hazslinszky-Krull Géza személyisége. Olyannyira, hogy az 1963-ban bemutatott „The Miracle of the White stallions” című filmben – Disney kérésének eleget téve Arthur Hiller rendező, ha csak nevének említésével is, de – szerepelteti Hazslinszkyt (hazánkban különben „A lipicai mének csodája” címmel ment a mozi).

Ami azt illeti, a kitűnő lovas szakember elképesztő élettörténete valóban filmbe illő lenne…