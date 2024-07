Az újításnak köszönhetően az országos főtáblára a Békés Megyei Kupából vezet a legjobbak útja, ráadásul a Viharsaroknak szánt „amatőr” helyek száma négyre duzzadt azzal, hogy a szervezet 172 együttes számára teremtette meg a részvétel lehetőségét.

Az átalakuló füzesgyarmati csapatnak Bács-Kiskun vármegyében lesz jelenése. Fotó: Daru Andrea

Az előző évi NB-s bajnokságokban szereplő viharsarki alakulatok alanyi jogon kezdhetik meg a csatározásokat, mellettük a Békés Megyei Kupa első négy helyezettje vívta ki a részvételi jogot. Az első két körben az NB III-as, illetve a megyékből felkerülő jogosultakat az MLSZ a földrajzi elhelyezkedésük alapján 4 darab sorsolási csoportba sorolta be (Észak-Kelet, Dél-Kelet, Észak-Nyugat, Dél-Nyugat). A csoportokon belül nincs kiemelés, bárki játszhat bárkivel, de az alacsonyabb osztályú együttes a pályaválasztó. A Békéscsaba 1912 Előre NB II.-es gárdaként csak a harmadik körben csatlakozik a sorozathoz, addigra 64-re fogyatkozik a versenyben lévő együttesek száma.

Ami pedig a vármegyei résztvevők programját illeti, az Orosháza, a Gyomaendrőd és a Mezőmegyer hazai környezetben fogadhatja ellenfelét. Előbbieknek NB III.-as rivális, utóbbinak Vármegyei I. osztályban szereplő jutott. A harmadosztályba feljutó Gyulai Termál FC a földrajzilag legtávolabb fekvő riválist kapta. A tavaly NB III.-as Füzesgyarmat és Körösladány idegenbe látogat. A piros-fehérekre Hartán várnak, a kék-fehéreknek fővárosi ellenfél jutott. A fővárosi illetőségű Duna SK vélhetően játék nélkül jut majd a második körbe, hiszen a ladányiak jogállása a mai napig nem tisztázott, ezért is sorsolták be őket, noha köztudott, hogy nincs felnőtt csapatuk, ennek megfelelően nem indulnak semmilyen bajnokságban. A játéknap augusztus 3-4-i hétvégére esik a klubok megállapodása szerint.

A párosítás: Pilis LK–Martfű LE, Testvériség-Újpalota SE–Algyői SK, Kalocsai FC–Tiszasziget SE, Szajol KLK–Szolnoki MÁV FC, Orosházi MTK-ULE–Tiszaföldvár SE, 1908 SZAC Budapest–Törökszentmiklósi FC, Szegedi VSE–BKV Előre, Dunavarsányi TE–Gyulai TFC, Gyomaendrődi FC–Dunaharaszti MTK, Harta SE–Füzesgyarmati SK, Ceglédi VSE–Csepel TC, REAC–Hódmezővásárhelyi FC, Jánoshalmi SE–Kunbajai SE, Monor SE–Pénzügyőr SE, Mezőmegyer SE–Lajosmizsei VLC, Duna SK–Körösladány MSK, FC Dabas–Erzsébeti SMTK, Sándorfalvi SKE–Tiszakécskei LC.