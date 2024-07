A ju-jitsu harcművész irányzathoz tartozókon kívül a karate, taekwon-do, Pekiti Tirsia Kali, nihon tai jitsu képviselői voltak jelen – hatvannégyen. A tábor szervezője és vezetője Hanshi Robert Manole IX.DAN Ju-jitsu nagymester, a román Ju-jitsu, az önvédelmi szekció és a bukaresti Cold Steel harcművész klub vezetője volt, aki számos oktatást tartott Magyarországon is, legutóbb tavaly nyáron Füzesgyarmaton.

A tábor a korábbi évekhez hasonlóan megszokottan jó hangulatban zajlott le és szakmailag is értékesnek bizonyult. Az első edzést Kancho Fiorentina Marinescu X.DAN, a Román Harcművész Szövetség elnöke tartotta. A harcművészet egyik alapját, a talajon való mozgást oktatta. Részt vett a tábor munkájában Shihan Petrica Bulmaga VII.DAN, a FRAM főtitkára is. Hanshi Doru Galan VIII.DAN a technikás, kemény és hatékony védéseket, Hanshi Robert Manole IX.DAN a testőri munkában használatos fogásokat mutatta be, Christian Wolf nagymester a kubotan használatát, Kyoshi Pospischil Tamás VII. DAN nihon tai-jitsu/Ju -jitsu és kyusho mester a talajon való mozgást, a békéscsabai Shihan Gregor László VIII.DAN az önvédelmi technikákat tanította.