Vezér Ferenc főszervező elmondta: több országból – Magyarország mellett Romániából, Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból, Németországból, Ukrajnából, Olaszországból és Kínából – száz versenyző érkezett a hajómodell-világbajnokságra. Több kategóriában zajlik a verseny. Vannak egyedileg épített vízi járművek, amelyeket három méretkategóriába soroltak, de olyanok is, amelyeket előregyártott alkatrészekből lehetett összeállítani. Mindegyik távirányítású, vannak villanymotorral hajtottak, de például vitorlások is, ahol csak a vitorlákat lehet távolból irányítani.

Több országból, mintegy 180 vízi járművel érkeztek versenyzők Sarkadra, a hajómodell-világbajnokságra. Fotó: Bencsik Ádám

Ügyességi pályát teljesítenek a hajómodellek

Az egyik versenyző, Kovács Péter megosztotta: egy nemzetközi szabványok alapján meghatározott ügyességi pályán kell végigmenniük a hajómodelleknek. Bóják között közlekednek a vízi járművek, van, hogy tolatnak, van, hogy kikötnek. Egy-egy hajómodellel három futamot lehet teljesíteni, a világbajnokságon a két legjobb időeredmény számít valamilyen módon – attól is függően, hogy egyedileg épített-e a hajómodell. Egy-egy futamra legfeljebb hét percet kapnak a versenyzők és építményeik, ami szerinte bőven elegendő, nincs szükség kapkodásra, inkább a pontosság számít.

Fontos, hogy mindenben élethű legyen a hajómodell

A bírók között is helyet kapott a sarkadi Plank László, aki szerint az egyedileg épített hajómodelleknél az számít, hogy olyan legyen, mint az, amiről modellezték. Az ítészek alaposan szemügyre is veszik, hogy tényleg rajz alapján készült-e, hogy megfelelők-e a méretarányok, minden apró részletre figyelnek. Ennek megfelelően egy-egy hajómodell elkészítése is rendkívül aprólékos munkát igényel, és akár egy-másfél évbe is beletelik. Az egyedileg épített vízi járműveknél olyan alapanyagokból dolgoznak, amilyeneket mondhatni találnak otthon, az utcán.

Száznyolcvan hajómodell érkezett a világbajnokságra

A szerdán a sarkadi Éden Camp területén tartott megnyitón elhangzott, hogy mintegy 180 hajómodellel vesznek részt a versenyzők a világbajnokságon, amit komoly eredményként értékeltek. Bemutatták a bírói csapatot is, akik garanciát jelentenek a szakértelemre, és érdekesség, hogy mind az ítészek, mind a versenyzők esküt is tettek. A hajómodellek egy részét a versenyzők elvitték a megnyitóra is, így rengeteg vitorlással, de például lengyel tengeri mentőhajóval, német tűzoltóhajóval, magyar honvédségi hadihajóval is találkozhattak a kíváncsi tekintetek.