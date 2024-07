A Szerencsen megrendezett junior országos bajnokságon a kiírásban meghatározott szintek alapján a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE hat fiatalja indult, nemcsak junior, hanem serdülő és ifjúsági korúak is.

Garamvölgyi Kasszandra az 55 kg-ban lépett pódiumra és 140 kg-os összetett (szakítás: 63 kg; lökés: 77 kg) eredménnyel megnyerte a bajnokságot.

– Kasszandra a délelőtti programban szerepelt, de már tíz órakor is nagyon meleg volt a csarnokban, ezért a biztonságos versenyzésre törekedtünk. Azért így is voltak rontásai neki és a mezőny többi tagjának is. A meleg hatalmas megterhelést jelentett azoknak, akik fogyasztottak a versenyre – mondta a csabai súlyemelők edzője, Bökfi János.

Mórocz Noémi a 87 kg-ban megvédte előző évi bajnoki címét.

– Ő már a délutáni program résztvevője volt, ekkor már extrém meleg volt a csarnokban, de szépen küzdött és nyert. A szakítás: 66, a lökés 80, az összetett 146 kilogramm – sorolta a szakember.

A férfiaknál a 61 kg-ba nevező Fekécs Noel a szakításban 90 kg-os, az összetettben 206 kg-os egyéni csúccsal győzött. Lökésben 116 kg-ot teljesített. Volt egy 121 kg-os gyakorlata az ifi országos csúcsra, de a kilökésnél kicsit megszédült ezért leesett a súly. Öt jó gyakorlatot csinált. Testvére, Fekécs Gergő a 73 kg-ban ugyancsak bajnok, aki szintén öt jó gyakorlatot mutatott be. Szakításban 101 kg, lökésben 145 kg és összetettben 246 kg is egyéni csúcsot jegyzett.

Az újdonsült serdülő Európa-bajnok Gulyás Milán serdülő korcsoportúként jutott be a juniorok közé és a 81 kg-ban bronzéremnek örülhetett.

– Milánnak az Eb után egy célja maradt az érmes helyezés mellett, hogy a Szalonikiben elmaradt lökés országos csúcsot megcsinálja, ami sikerült is 144 kg-al (az Eb-n 143 kg-t lökött). A szakítás 112 kg, az összetett 258 kg lett. A három fiú nagyon jó formában versenyzett, mindannyiuknak csak egy rontott gyakorlata volt, leküzdve az elviselhetetlen hőséget is – dicsérte tanítványait az edző.

A csabaiak közül utolsóként Nagy Zsolt versenyzett, aki egy deréksérülés és lázas betegség után érkezett Szerencsre. A cél most csak a dobogós helyezés megszerzése volt, az abszolút biztonsági versenyzésre törekedve. A szakítás eredménye 117, a lökés 142, az összetett 259 kg lett, végül a második helyen végzett. A kezdő gyakorlatai után visszaléptek, mert Zsoltnak a regenerálódás a cél.