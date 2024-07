Két éven belül Gulyás Milán a második emelő, aki Európa-bajnoki aranyérmet hozott a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE-nek és persze Bökfi János edzőnek. Akkor Mitykó Veronika győzött az U23-as korosztályban.

Gulyás Milán az Európa-bajnoki dobogó tetején Fotó: Magyar Súlyemelő Szövetség

– Nagyon jó volt ez az egy év! – mondja az olimpiai negyedik Bökfi János. – A májusi Göcsej-kupán lökésben, szakításban és összetettben is megdöntötte az országos csúcsot. Az Eb-re még az év eleji 244 kg-al neveztünk a 81 kilogrammos súlycsoportba, de már ezzel is dobogóesélyes volt. Néztem a leendő riválisok eredményeit, és arra gondoltam, hogy azok nagyjából annyit tudnak, mint amennyivel beneveztek, Milán a Göcsej Kupán 255 kg-os országos csúccsal zárt. Nem akartam nagy terhet tenni rá, de úgy kalkuláltam, hogy a 255 kevés lehet a győzelemhez, ehhez legalább 260 kg-ot kell csinálnia összetettben (így is lett – a szerző) 250-el a dobogón végez, végül a 255 is elég lett volna.

Sokat ért a tatai edzőtábor

Bökfi elmondta, hogy az Eb-t megelőző tatai edzőtábor sokat ért, ilyenkor más a hozzáállás, mint egy klubedzésen.

– A versenyek előtt mindig leírom, hogy kitől, mit várok. Milántól szakításban 116 kilót (115 volt az egyéni csúcsa, 117-et csinált). Az elején az első Európa-bajnokságán még izgult, de ahogy egyre jöttek a nagyobb súlyok, úgy lett egyre jobb. Milán nemcsak jó szakító, hanem jó lökő is, ami ritka jó tulajdonság. Szalonikiben lökésben 143 kg-os eredményt produkált. Nagyon sokat fejlődött az utóbbi két évben. Három éve emel, nagyon jól megtanulta a mozdulatokat. Nemcsak fizikálisan jó, hanem technikailag is. A serdülő korosztályból lassan kiöregszik, decembertől az ifjúságira készülünk. Bizakodom, hogy az ifiknél, majd később a junioroknál is jól fog szerepelni.

Előtte azonban még sűrű időszak vár rá, a hétvégén Szerencsen a junior országos bajnokságon. Augusztus elején ott lesz a Messzi István-emlékversenyen, egyben válogatón, majd a nyár végén az Olimpiai Reménységek Versenyén, Szlovákiában, de szerepel majd ősszel a felnőtt országos bajnokságon is.

Nem Gulyás Milán lesz az egyetlen csabai

A junior ob-n nem Gulyás Milán lesz az egyetlen békéscsabai a pódiumon, hiszen további öt Bökfi-tanítvány emel majd, abszolút éremesélyekkel. Az indulók névsora, zárójelben a súlycsoportok. Nők: Garamvölgyi Kasszandra (55 kg), Mórocz Noémi (87 kg). Férfiak: Gulyás Milán (81 kg), Fekécs Noel (61 kg), Fekécs Gergő (73 kg), Nagy Zsolt (96 kg).