A határvárosi zöld-fehérek két támadóval fejezték be a helyi viszonylatban szokatlanul látványosra sikerült átalakítást. A 19 esztendős Miholka Róbert a Békéscsaba UFC U19-es együttesét erősítette, a 10 esztendővel előtte járó Lakatos Erhard pedig szintén onnan indult egykor, ám az utóbbi három és fél évadot Lőkösházán töltötte. Vele kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy 2018 után szerepelhet ismét a legmagasabb viharsarki szinten.

A szarvasiak is egy ifjabb és egy tapasztaltabb labdarúgó leigazolásával fejezték be a keretük átalakítását. Cservenák Csaba (19) a fiatalszabállyal élve, Körösladányban lett ismert a játékos a 2022-23-as évadban, a tavalyi éve azonban már nem sikerült olyan eredményesre az Előre kettes csapatában. Jóval rutinosabb játékos a Szeghalomról három és fél év után visszatérő belső védő, Takács János Dávid (31), aki egyedüli nyári friss szerzemény a Körös-partiak hátsó alakzatában.

Az újonc Dévaványa vezetői a csapat középpályás sorát látták fontosnak tovább erősíteni. Ennek szellemében került vissza hozzájuk a saját nevelésű Marton Lajos (28), aki az utóbbi három év során a szeghalmi együttesben szerepelt. Mellette a ladányiak tehetséges ifjú játékosa, Szántó Bence érkezik (19), aki az elmúlt két év során részese lehetett a szomszédvári klub NB III.-as sporttörténelmének.

Ez a nap sem múlott el a II. osztályú végegyháziakat érintő hír nélkül, bár ezúttal nem befogadóknak számítanak a piros-fehérek, akik a gólkirályukat veszítették el. Multyán Csabáról (39) kellett lemondaniuk, aki négy év után tér vissza a szebb napokat is látott mezőkovácsházi csapathoz. A harmadik vonalba visszalépő MTE tavasszal gólínségben szenvedett, a rutinos gólvágó ezen enyhíthet. Érkezése hírére a fivére, Multyán Péter (35) is újrakezdte a játékot, aki a középpályán jelenthet segítséget a zöld-fehéreknél.