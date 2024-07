Gyulai TFC–Szeged-Csanád GA II. 4–0 (2–0)

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés. Gyula, 70 néző. Vezette: Nemczov.

Gyula: Füstös – Kovács Zs., Nagy S., Szabó P., Krajcsó – Zelenyánszki, Geiger – Csicsely, Szilágyi, Kepenyes – Ilyés. Játszott még: Kertész, Sztankó, Wéber, Zabari, Katona, Trescsula, Varga T. Vezetőedző: Ekker Attila.

Szeged II.: Onódi – Simon, Beronja, Burai, Berta, Botic, Milencovic, Dudás, Kapic, Nagy D., Vladul. Játszott még: Szalontai, Budai, Kenyeres, Lőrinc, Nógrádi, Gáti, Gera, Ördög. Vezetőedző: Igor Bilics.

Gólszerző: Kepenyes (35.), Geiger (40.), Nagy S. (68.), Wéber (83.).

A két stáb a reggeli órákra hozta előre a találkozót, hogy ezzel valamelyest mentesítse a játékosokat a tomboló kánikulától. A hazaiak sokkal frissebben mozogtak, mint a hétközi, hajdúszoboszlói fellépés során, ennek megfelelően dominálták is a meccset, sőt a félidő finisében kétszer is kapitulálták a szegediek kapusát.

A második félidőre a cserék hatására tovább élénkült a házigazdák játéka, ekkor több helyzetük is akadt a vezetésük növelésére, de a kapuba csak később tudtak betalálni Nagy Sándor révén, a meccs finisében pedig Wéber állította be a végeredményt.

Szerdán 18 órától a nagyváradi illetőségű ACS Transilvania Sport Academy gárdáját fogadja a Termál FC.

Ekker Attila: – Szimpatikus, sportszerű ellenféllel szemben tudtuk érvényre juttatni az akaratunkat. Jót tett a fiúknak az egynapos pihenő, a következő két hétben próbáljuk tovább frissíteni a csapatot.