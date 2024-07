Kézilabda 44 perce

Eredményes évre számít Bencsik Bojána

Még csupán 21 éves, de már a 2023–24-es idényben is a meghatározó szerepet töltött be az NB I.-es Tappe-Békéscsabai Előre NKSE női kézilabda-csapatában. Bencsik Bojána, a lila-fehérek saját nevelésű beállósa nemcsak védekezésben, hanem támadásban is rendkívül hasznosan játszott, jól mutatja ezt az, hogy tavaly a házi góllövőlistán 24 bajnoki mérkőzésen 51 találatot szerzett. A fiatal játékost a csapat szerdai szezonnyitó sajtónyilvános eseményén kérdeztük.

Bencsik Bojána (hátul jobbról az ötödik) várja szezont, de még jobban az alapozás végét Fotó: Fotó: A szerző felvétele

– Hogy érzi magát a felkészülés megkezdése előtt? – Jól, de a legjobban akkor fogom magam érezni, amikor vége lesz az alapozásnak, amikor már összegyűjtöttük az erőt. – Milyen évre számít? – Szerintem jó lesz ez az év. Remélem, hogy elérjük azt az eredményt, amit a vezetőség, az edzők és a csapat kitűzött, vagyis oda kerülünk a tizedik hely környékére. Fél csapatra való új játékos érkezett, akikkel össze kell majd szoknunk, remélem, hogy ez a bajnokság kezdetére meg is történik. – Két játékos Portugáliából, egy Ausztriából, egy pedig Horvátországból érkezett Békéscsabára a nyáron. A tavalyi csapatból még a keret tagja Maria Agbababa Lanisztanin is, így az előző évihez képest több nemzetiségű kézilabdából áll a csapat, okozhat-e ez nehézséget? – Biztos több időre lesz szükségünk, hogy teljesen megszokják egymást a játékosok, hiszen a kommunikáció is kicsit nehézkesnek ígérkezik, aki esetleg nem tud angolul, de szerintem meg fogjuk oldani. Biztosan lesznek csapatprogramok is, meg más választásunk nincs is, mint hogy összekovácsolódjunk. Bencsik Bojánával és a csapattal személyesen is találkozhatnak majd a szurkolók, ugyanis a klub vezetésének ígérete szerint idén is megtartják a szurkolói ankétot, amelynek még nincs meg a pontos időpontja, de várhatóan augusztus végén kerül rá sor. Névjegy Bencsik Bojána Született: 2003. január 30. Poszt: beálló Mezszám: 99 Egyesülete: Békéscsabai Előre NKSE (2014–); Kecskeméti NKSE (kettős játékengedéllyel, 2022–23) Bemutatkozása az NB I.-ben: 2021. Gól/mérkőzés az NB I.-ben 62/43

