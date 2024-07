Nyíregyházi Spartacus FC–Békéscsaba 1912 Előre 3–2 (2–0)

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés. Nyíregyháza, 800 néző. Vezette: Karakó.

Nyíregyháza: Fejér – Gengeliczki, Alaxai, Rjaskó – Farkas B., Kesztyűs, Nagy D., Nagy B. – Gresó, Myke, Kovácsréti. Cserék: Bese, Navratil, Kovács M., Temesvári, Tamás, Babic, Pinte, Beke, Jokic, Horváth K. Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Békéscsaba: Póser – Hodonicki, Csató M., Viczián, Mikló – Gyenti, Tóth M., Pintér, Szabó B. – Sármány, Zádori. Cserék: Uram, Kovács G., Komáromi, Kóródi, Hulicsár, Pelles, Kővári, Vólent, Maronyay. Vezetőedző: Csató Sándor.

Gólszerző: Rjaskó (8.), Farkas B. (11.), Beke (89. – 11-esből), ill. Vólent (67. – 11-esből), Kóródi (86.).

Viczián Ádámék az első perceket leszámítva stabilan állták a szabolcsiak rohamait. Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC

Bár a találkozó Mezőkövesdre volt beharangozva – a Szpari ott játssza majd hazai mérkőzéseit, amíg birtokba nem veheti a vadonatúj stadionját – végül a felek a szabolcsi vármegye székhelyén, azon belül Örökösföldön, a helyi akadémián mérkőztek meg.

Megilletődötten kezdte a mérkőzést a Békéscsaba, ennek eredményeként Póser kapust már a 8. percben mattolta Rjaskó, röviddel később pedig a fiatal Farkas Bendegúz is betalált. A hazaiak a folytatásban is többet birtokolták a labdát, az Előre azonban felvette az „üzemi hőfokot” és sikerrel verte vissza a rohamokat, sőt időnként kombinatív játékkal vette át a kezdeményezést. A félidő második felére már két egyenrangú csapatot láthatott a szépszámú publikum. Bő félórányi játék után Gyenti előtt a szépítés lehetősége is adva volt, de az ígéretes kísérletét Fejér kapus bravúrral mentette.

A szabolcsiak szünet után igyekeztek átvenni a kezdeményezést, de az Előre védelme stabilan állt a lábán, a széleken vezetett kontratámadásaikkal pedig időnként okoztak kellemetlenségeket a lilák. A 60. perctől több helyen is változtatott Csató Sándor, a cserék pedig új lendületet vittek a játékba. Csató Martin mélységi felpasszából Vólent birkózott ki büntetőt a 67. percben, amit ő maga értékesített. A folytatásban is bátran játszott a Békéscsaba, ennek hozományaként, Maronyai harcossága révén az egyenlítés is összejött a hajrában. A fiatal szélső az előkészítésben vállalt főszerepet, a védőkről lepattant labdát pedig Kóródi juttatta a kapuba. Már-már a végét várta mindenki, amikor egy baloldali beadásnál elesett az egyik hazai támadó a tizenhatoson belül. A játékvezető könnyű síppal újabb büntetőt ítélt, Beke pedig élt az ajándékkal.