Jubileumi találkozóra jöttek össze egy délután erejéig az 1983/1984-ben országos bajnokságot és kupát, valamint az 1985-ben országos serdülő bajnokságot nyert két együttes tagjai az Előre stadion VIP szekciójában. Frankó Attila, az esemény főszervezője, egykori csapattag kifejtette: ennek a találkozónak alapvetően két üzenete van. Az egyik, hogy ez a két serdülőcsapat hat NBI-es és egy magyar válogatott játékost adott Bánfi János személyében, a másik pedig az, hogy szeretik ezt a klubot, hiszen mindannyian nagyon sokat köszönhetnek a békéscsabai Előrének. Hozzátette, a mostani találkozót egy évig szervezte, a csapattagok többsége ugyanis régen elszármazott a világ számos pontjára.



10 év után találkoztak újra az 1983/1984-ben országos serdülő bajnokságot és kupát, valamint az 1985-ben országos serdülő bajnokságot nyert egykori Előre játékosok. Fotó: Vincze Attila / Beol.hu



– Tíz évente szoktam ezt az összejövetelt megrendezni, most is nagyon készültem erre, hiszen nekem nagyon sokat adott az az egy év, amíg a csapat tagja voltam. Többek között a győzni akarást, illetve azt, hogy sosem szabad feladni itt mindnyájan megtanultuk és ezáltal az összes játékos a civil életben is megállta a helyét. Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ennek a közösségnek a tagja lehettem – magyarázta.

A játékosok szerint ez a két csapat olyan, mint egy nagy család

Többen elmondták, úgy érzik magukat ilyenkor, mint egy nagy család, melyben Frankó Attila a családfő, aki összetartja őket, így mindannyian boldogan jönnek a találkozókra. Bánfi János, egykori válogatott játékos kiemelte: személy szerint számára két meghatározó év volt az együtt töltött idő, ami abból is látszik, hogy a mai napig többekkel rendszeresen tartják a kapcsolatot. – A közös sikerek pedig örök emlékek maradnak számunkra – részletezte.

A megye minden részéből érkeztek a serdülő csapatokba

Such Sándor, az akkori technikai vezető fia mindkét csapatnak tagja volt. Mint mondta, édesapja mellett mindenképpen meg kell említeni Szombati Györgyöt, aki közel 70 évesen edzette a serdülőket.



– Igazából ez egy megyeválogatott volt, akárhogy is nézzük, mert valamivel több vidéki játékos szerepelt benne, mint csabai. Akkoriban még nem volt még akadémia, nem volt annyi lehetőségünk mint most, az akkori szűkös keretből lehetett ezt a maximumot kihozni – mesélte.