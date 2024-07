Egyelőre valamennyi csoport első három fordulóját hozták nyilvánosságra, azt is tervezetként, a bizottság ugyanis a folyamatban levő versenyügyek miatt egyelőre nem tudja véglegesíteni a bajnokság csoportbeosztását, illetve a bajnokságok sorsolásait véglegesíteni.



Zabari Dávid egykori csapata ellen indíthatja újabb harmadosztályú karrierjét. Fotó: Kiss Zoltán

Üzenetükben felhívták a sportszervezetek figyelmét arra, hogy a programhoz képest még változások következhetnek be visszalépés miatt. Új nevezés és csapat átsorolás is lehetséges. Ebben a tekintetben érintett lehet a Termál FC-t soraiban tudó Dél-keleti szekció is, ahol besorolták a körösladányi csapatot, pedig köztudottan visszalépett a küzdelmektől. Amennyiben a jogutódja az Illés Akadémia lesz, úgy nyilvánvaló, hogy a szombathelyi együttest Észak-keletre sorolják át, ide pedig vélhetően Budapestről, vagy Pest vármegyéből érkezhet a mezőny 16. tagja.

Az első három forduló tervezete.

1. forduló. Július 28., vasárnap

Erzsébeti SMTK–Körösladány MSK

Martfűi LSE–Szolnoki MÁV FC

Budapest Honvéd II.–Vasas FC II.

Gyulai TFC–Hódmezővásárhelyi FC

BKV Előre–Pénzügyőr SE

Szegedi VSE–Kecskeméti TE II.

Tiszakécskei LC–Tiszaföldvár SE

FC Dabas–Monor SE

2. forduló. Augusztus 7., szerda

Monor SE–Tiszakécskei LC

Tiszaföldvár SE–Szegedi VSE

Kecskeméti TE II.–BKV Előre

Pénzügyőr SE–Gyulai TFC

Hódmezővásárhelyi FC–Budapest Honvéd II.

Vasas FC II.–Martfűi LSE

Szolnoki MÁV FC–Erzsébeti SMTK

Körösladány MSK–FC Dabas

3. forduló. Augusztus 11., vasárnap

Erzsébeti SMTK–Vasas FC II.

Martfűi LSE–Hódmezővásárhelyi FC

Budapest Honvéd II.–Pénzügyőr SE

Gyulai TFC–Kecskeméti TE II.

BKV Előre–Tiszaföldvár SE

Szegedi VSE–Monor SE

Tiszakécskei LC–FC Dabas

Körösladány MSK–Szolnoki MÁV FC