Az aktív játéktól májusban visszavonuló Németh László úgy látja, hogy mivel ez volt az első évük az NB II.-ben, teljes mértékben elfogadható az eredmény, sőt, még egy kicsit talán túl is szárnyalták.

– Az volt a célunk, hogy kicsit tapogatózzunk, megismerjük a bajnoki rendszert – mondta a CSIKO SE szakosztályvezetője. – A felsőházban szerepeltünk, ahová területi elven sorolták be a csapatokat, melyeket valamennyire sikerült is megismernünk. Idén próbálunk még reálisabban tervezni, szeretnénk jobban beleerősödni az NB II.-be és ott – bár ez még nem hivatalosan megfogalmazott célkitűzés – elérni a dobogót. Rövid távú cél, hogy feljussunk az NB I. B-be, de egy két éve működő egyesület esetében a gazdasági hátteret nem figyelembe véve óriási felelőtlenség lenne túlzott célokat megfogalmazni.

Májusban a Balaton-felvidékről 2013-ban Orosházára kerülő Németh László mellett Ambrus József is szögre akasztotta a cipőt (rajtuk kívül a Németországba távozó Szöllősi Marcell is vérveszteséget jelent). Utóbbival nagy űr támadt a balátlövő, illetve a hármas védő posztján. Ide szeretnének majd igazolni, már megvannak a jelöltek.

– A szélső és belső poszton is bevethető 2004-es szegedi születésű Magos-Dóra Márton, az orosházi nevelésű 20 éves szélső, az Algyő játékosaként Makón a felnőttek között is szerepez jutó Donka Valentin, valamint a 21 éves, a Pick-Szegedtől igazolt irányító, Kovács Martin érkezését már korábban bejelentettük – sorolta az új igazolásokat Németh László. – Nem titkolt szándékunk, hogy a nálunk nevelkedő tehetségeinket majdan az NB I. B-ben is be tudjuk majd vetni.

A szakosztályvezető elmondta, hogy a játékosok már elkezdték az egyéni edzésprogramot, augusztus 1-jén pedig megkezdődik az öt hétre tervezett felkészülés.



Csarnok a láthatáron A klub megalakulása után a CSIKO SE-nél gyorsan szembesültek azzal, hogy miként is oldják meg a mintegy 80-90 utánpótláskorú fiatal és persze a felnőttcsapat edzéseit. Németh László elmondta, hogy az Eötvös téri, a Táncsics Gimnázium, illetve a mezőhegyesi csarnok nagy segítséget jelent ebből a szempontból, de a létszám mégis megköveteli egy megfelelő méretű, minőségi edzésfeltételeknek megfelelő csarnok meglétét. A Magyar Kézilabda Szövetség támogatta a klubvezetők terveit és TAO-forrásból 142 millió forintot biztosítva adott támogató határozatot a kivitelezési tervek elkészítéséhez és az önkormányzat is az ügy mellé állt. – Július 1-től elindult a tervek elkészítése. Az önkormányzat a Gyopárosi úton, az Alföld Gyöngye Hotel mögötti szabad területen biztosítja a területet. Bízom benne, hogy a 2025-ben megindulhat a kivitelezési pályázat és 2027-re elkészülhet a mintegy három-négyszáz fős csarnok – jegyezte meg Németh László szakosztályvezető.