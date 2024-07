– Az első két hét a szokásos módon a fizikai felkészítésről szól, bár hozzá kell tenni, hogy igen kevés időnk volt pihenni – kezdte a szakember. – Későn lett vége számunkra a bajnokságnak az osztályozók miatt, így a megfelelő mennyiségű pihenés hiányában kicsit óvatosabban kell bánnunk a játékosokkal. Az újonnan igazoltaknak viszont négy hét pihenőjük volt, tehát igencsak össze kell hangolnunk a kétféle állapotban lévő társaság munkáját.

A felkészülés további részéről Csató Sándor így beszélt:

– Szombaton már edzőmérkőzésre utazunk Tiszakécskére, jövő héten pedig elmegyünk Mátraházára edzőtáborba. Hétközben Tiszaújvárosban lesz egy edzőmérkőzésünk, pénteken pedig már jövünk is haza, de szombaton ismét utazunk Kecskemétre, azaz felkészülési mérkőzések sora következik.

Csató Sándor elmondta, hogy már a játékoskeretben való mozgást látva látszik, nagy változások tapasztalhatók.

– Tavaly láttuk, hogy az akkori keret a harmadosztályra bőven elegendő volt, szerintem sikeresen meg tudtuk oldani a feladatot. Akik kevesebbet játszottak, vagy úgy éreztük, hogy nem fognak tudni segíteni, azoknak vagy megköszöntük munkájukat, vagy maguktól mentek el. Ennek megfelelően próbáltunk és próbálunk igazolni, és tavaly nyáron is azt szerettük volna, hogy minél több csabai kötődésű játékos jöjjön vissza, amit a harmadosztályban nehéz volt megoldani. Most az NB II.-ben ez azért már könnyebben megy, tehát úgy néz ki, ebben a dologban tudunk előre lépni. Bízom benne, hogy szurkolóink is úgy látják, mint ahogy mi gondoljuk, hogy a békéscsabai kötődésű játékosok is sokat tudnak tenni a csabai labdarúgásért és segítségükkel meg tudjuk majd oldani az előttünk álló komoly feladatot. Legalább tíz új játékossal számolhatunk a keretben, és azért nem tudom ezt még pontosan megmondani, mert még mindig folynak tárgyalások, sőt próbázók is részt vesznek az edzéseken. Az biztos, hogy jelentősen átalakul a csapat, de olyan játékosokat hoztunk, akik megfelelő másodosztályú rutinnal rendelkeznek, a fiatalok tehetségesek és motiváltak, hiszen a fiatal-szabály miatt amúgy is lényeges, hogy minél előbb sikerüljön őket megfelelőképpen integrálni. Bízunk abban is, hogy az Akadémiánkról is tudnak majd néhányan csatlakozni, hiszen ez is nagyon fontos lenne számunkra, ez is egy célunk lesz.