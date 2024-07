Nem kellett messzire utazni a békéscsabai atlétáknak, hogy megmérettessenek az U20-as és az U23-as korosztály országos bajnokságán, mivel szombaton és vasárnap a szolnoki Véső úti sporttelep volt a házigazda. A sportolók nem voltak irigylésre méltó helyzetben, hiszen rekkenő hőségben kellett versenyezniük, ráadásul a pálya fekvése miatt a beton és a falak ontották a meleget a pályára. Az U20-as bajnokságon több versenyszám is színvonalas, kiélezett küzdelmet hozott. Az U20-asok számára augusztus 27. és 31. között a perui fővárosban, Limában rendeznek világbajnokságot, így a 2005-ben, valamint 2006-ban született ígéretek szereplését kiemelt figyelem kísérte. A már vb-induló gyalogló Kovács Alexandra nem is okozott csalódást, hiszen 5000 méteren nagy fölénnyel győzött.

A békéscsabaiak kitűnően szerepeltek, öt országos bajnoki címet és ugyanannyi ezüstérmet szereztek. Baukó Petra nem talált legyőzőre, fölényesen nyert mindkét számban. Diszkoszvetésben is voltak olyan kísérletei, ami közel volt a világbajnoki szinthez. Kovács Alexandra, Kis Petra Sára, Bor Benjámin magabiztosan nyerte a versenyszámait. Kis Petrát aligha látjuk a közeljövőben, mert az Egyesült Államokba kezdi meg szeptembertől a tanulmányait. Zahorán Petra idei első versenyén jól szerepelt, Karsai Gábor hiába diktált 4000 méterig tempót, nem tudta leszakítani ellenfelét. Zahorán Milánnak hiányoztak az olyan ellenfelek, akik iramot futnak, így ő is elmaradt a vb-szinttől. Erős Eszter, Bor Bernadett is szépen csillogó ezüstérmet szereztek, de a többi csabai fiatal is értékes helyezést ért el.

A Békéscsabai AC eredményei. Férfiak. U23. 5000 m: 2. Karsai Gábor 14:59,93. U20. 800 m: 6. Zahorán Milán 1:58,86. 1500 m: 2. Zahorán Milán 3:57,07. Súlylökés: 4. Csizmazia Áron 13,86 m. Diszkoszvetés: 4. Csizmazia Áron 43,60 m. 5000 m-es gyaloglás. Bajnok: Bor Benjámin (edző: Urbanikné Rosza Mária) 22:54,96.

Női. U23. 400 m gát: 5. Szilágyi Patrícia 1:09,85. 5000 m-es gyaloglás: 2. Zahorán Petra 25.21,16. U20. 800 m. Bajnok: Kis Petra Sára (edző: Urbanikné Rosza Mária) 2:09,83. Magasugrás: 6. Csepregi Nóra 155 cm. Rúdugrás: 2. Erős Eszter 3,60 m. Távolugrás: 9. Csepregi Nóra 474 cm. Súlylökés. Bajnok: 1. Baukó Petra (Solticz Kálmán és Szebegyinszki Richárd) 12,96 m. Diszkoszvetés. Bajnok: Baukó Petra (Solticz Kálmán és Szebegyinszki Richárd) 46,54 m. 5000 m-es gyaloglás. Bajnok: Kovács Alexandra (edző: Urbanikné Rosza Mária) 22:27,12, 2. Bor Bernadett 25:26,02.