A békési Kis Norbert is legjobbjai közelében úszott egyéniben a gyorsúszó számokban, ráadásul három váltónak is tagja volt, amelyek közül kettő a dobogóra ért. A szép élmények mellett a negatívumokról is beszélt, amikor így fogalmazott: – Ilyen rossz körülmények között még sohasem versenyeztem. Az uszodát nem lehetett szellőztetni, 40 Celsius fölött volt bent a hőmérséklet, mindenütt csocsogott a víz, koszos volt, az öltöző csótányos. Ráadásul a két szélső pályán a vízvisszaforgató olyan erővel nyomta be a vizet, hogy azzal kellett foglalkozni, egyáltalán egyenesen tudjunk úszni. Az 50 méteres gyorsúszásban sajnos a szélső pályára sorsoltak be, küzdenem kellett az „árral” is. Eléggé megzavart, ráadásul a benyúlásom sem volt emiatt tökéletes.

Kis Norbert helyezései. 50 m gyors: 11. hely, 25,15 másodperc. 100 m gyors: 13. hely, 54,73. 4x100 m gyorsváltó: 4. hely. 4x200 m gyorsváltó: 2. hely. 4x100 m mixváltó: 3. hely.

Hogy a szebb dolgokról is szó essen: – Nagy élmény volt életem első válogatottsága és ilyen nagyszabású nemzetközi versenye – fűzte hozzá Kis Norbert. – A csúcsformát a július végi országos serdülő bajnokságra tartogatjuk, ide munkából utaztam, így mindenképpen értékes, hogy alig maradtam el a legjobb időeredményeimtől. Így például 100 méteren mindössze négy tizeddel, az ötvenes távon pedig két tizeddel. Ráadásul, ha nem a szélső pályán kell úsznom az utóbbit és jobb a benyúlásom, akár a döntőbe is bekerülhettem volna.

Szegedi Szabolcs ehhez annyit fűzött: – Az is fontos, hogy Norbi jó kapcsolatokat alakított ki a társakkal és az edzőkkel. Élete első nemzetközi válogatott versenyéről pedig két éremmel térhetett haza.