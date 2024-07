– Mint edző, hogyan jellemeznéd tanítványodat?

– Nagyjából másfél éve került újra a kezem alá Boti, aki akkoriban meglehetősen zárkózott fiú volt. Az eltelt időszak alatt úgy tapasztaltam, egyre céltudatosabb, az akaratereje mostanában jócskán kezd erősödni, kitartó, jó versenyzői alkat. Ennek köszönhető, hogy erőteljesen megindult a fejlődése. Nem véletlen, hogy az év elején bekerült A Jövő Bajnokai utánpótlás-válogatott programjába, ahol már azokon a foglalkozásokon is részt vett.

– Mi vele a legközelebbi célod?

– Az egyik, hogy az ötven méteres táv után Bohus Ricsi százas rekordját is megdöntse, amit még idén nyáron várok. Erre egyébként fogadni is mernék. Most ő még csak elsőéves serdülő, de minimum célkitűzésünk, hogy döntős legyen a hátúszó számokban a július végi országos bajnokságon. Fontos az is, hogy az évjáratos ranglista első helyét megőrizze.