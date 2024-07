– Nem csinálunk titkot abból, hogy szeretnénk megnyerni a bajnokságot és osztályt váltani, hogy jövőre a harmadik vonalból tudjuk alárendelni magunkat az NB II.-es együttesünknek és szakmailag közelebb hozzuk egymáshoz a két csapatot– mondta az elképzeléseket ismertetve Jakab Péter.

A szakember azt is hozzáfűzte, hogy a munkamenet tekintetében sok mindenen változtattak az elmúlt évi gyakorlaton.

– Komoly előrelépést jelent, hogy egy 12-14 tagú önálló kerettel tudunk dolgozni, függetlenítve magunkat az első csapattól. A hétvégi bajnokik meccskeretéhez hozzájuk csatlakoznak majd a visszajátszók, illetve az U19-es gárdából páran. Ebben az évben nem visszük túlzásba a fiatalok szerepeltetését, nekik ugyanis elsősorban a korosztályos csapatunkban kell majd helytállniuk, ahol az első három hely valamelyikét vesszük célba az alapcsoportban – sorolta a vezetőedző, kiegészítve azzal, hogy a megye-egyes keret és a felkészülési mérkőzések rendje egyaránt kialakítás alatt áll.

Annyi bizonyos, hogy az NB III.-as Tiszaföldvárral és a konkurens Szeghalommal tartanak közös gyakorlást.

– A keretben történő személyi változásokkal kapcsolatban konkrétum, hogy Babinyecz Balázs és Csonka Dávid biztosan nálunk folytatja Gyuláról, és tudtommal közel az egyezség Borbély Zsombor esetében is. Vannak képben még saját nevelésű visszatérők, de kész tényként egyikük érkezése sem kezelhető. Ugyanakkor az Orosházára igazoló Futó Zsombor mellett biztosan lesznek további távozóink, mivel Bíró Bence Ausztriában vállal munkát és mellette csapatot is keres magának, míg Csikós Elek és Lauri Giuseppe Junior ugyanezt a fővárosban teszi – nevesítette a változásokat Jakab Péter, aki szerint ezzel még nem ért véget a jövés-menés, de szeretnék mielőbb véglegesíteni azt a névsort, akikre tartósan számíthatnak.