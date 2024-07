Magyarország az éremtáblázatban Ukrajna mögött, Németországot megelőzve a második helyen végzett 29 arany-, 14 ezüst- és 5 bronzéremmel, ezzel minden idők legjobb eredményét érte el a magyar delegáció.

Az idei Európa-bajnokságon a klasszikus sárkányhajós távok mellett (200 m, 500 m, 2000 m) 1000 méteres futamban is összemérhette Európa az erejét. Mivel a sárkányhajó Európában még „fiatal” sportágnak számít, érdemes feleleveníteni, hogy ebben a sportban hajóméret, legénységi összetétel és korosztály alapján szerveződnek a kategóriák. Méret alapján: 20 főre (standard boat) és 10 főre (small boat). A legénység összetétele alapján: vegyes hajó (nők és férfiak), női hajó (csak nők), és open hajók (jellemzően csak férfiak). Korosztály alapján: U18, U24, Premier, Szenior A, B, C.

A „Szenior A” magyar válogatott korosztály felkészítésére a Körös Dragon SE kapitányát és elnökét, Nyerges Miklóst kérte fel a Magyar Sárkányhajó Szövetség (MSSZ) elnöksége. A Körös Dragon SE legénysége a 2023-as Klub Európa-bajnokságon is bizonyította már, hogy Szarvason erős alapokra épülhet a válogatott legénysége, amely a székesfehérvári Dragon Aqua, a váci Dunai Sárkányok, és a győri Rába DBC tagjaival egészült ki.

A szarvasiakkal megerősített szenior A-s női hajó tagjai is sok érmet bezsebeltek

Az Európa-bajnokság helyszíne Raciceben egy mesterségesen kialakított síkvízi pálya volt. Az Eb idején az időjárás nem könnyítette meg a versenyzők dolgát. A első és utolsó napon kora tavaszias, a másodikon őszies esős, míg a harmadikon forró nyár várta a versenyzőket.

Hét érmet tettek a közösbe

A Szenior A legénység mindennek dacára 7 éremmel gazdagította a magyar éremgyűjteményt. A 2000 m-es mix standard boat és a 200 m-es open small boat kategóriát megnyerte, az 1000 m-es mix standard boat, a 2000 m-es open small boat, a 200 m-es mix standard boat, a 200 m-es small boat női, valamint az 500 m-es open small boat számokban másodikként haladt át a célvonalon.

Nyerges Miklós az Eb-t értékelve elmondta, Magyarországnak ez volt minden idők legeredményesebb kontinens-bajnoksága. Büszke a magyar klubokra, edzőkre, és büszke azokra a sportolókra, akik a Körös Dragon SE sportolóiként járultak hozzá a sikerhez. Érdemes kiemelni, hogy szinte mindegyik korosztályban volt versenyző a Körösből, azaz azt sikerült megvalósítani, hogy Szarvason a sárkányhajó generációkat fog és kapcsol össze, és itt mindenki megtalálhatja az életkorának megfelelő rekreációs sportolási vagy nemzetközi szintű versenyzési lehetőséget.